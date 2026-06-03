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Rapid-Frauen verstärken sich mit Defensiv-Allrounderin

Die 25-jährige Niederösterreicherin bringt geballte Bundesliga-Erfahrung mit.

Rapid-Frauen verstärken sich mit Defensiv-Allrounderin Foto: © Fußballfotograf Vrano
Textquelle: © LAOLA1
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Elisabeth "Lilli" Brandl schließt sich den SK Rapid Frauen an. Das gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt. Die 25-jährige Niederösterreicherin unterschreibt beim Aufsteiger einen Zweijahresvertrag.

Den Sprung in die ADMIRAL Frauen Bundesliga schaffte die Defensivallrounderin über den USV Neulengbach, wo sie vier Saisonen verbrachte. Die letzten zwei Spielzeiten absolvierte sie beim SK Sturm Graz.

Brandl will Erfahrung ins Team einbringen

Geschäftsführer Steffen Hofmann freut sich über die Verstärkung für die Defensive: "Im Hinblick auf die Bundesliga ist es unser Ziel, uns punktuell mit Spielerinnen zu verstärken, die Erfahrung und die nötige Robustheit mitbringen. Lilli ist auf jeden Fall eine Spielerin, die uns entscheidend weiterhelfen kann. Wir sind sehr happy, dass sie sich für uns entschieden hat."

Elisabeth Brandl blickt der neuen Herausforderung mit großer Vorfreude entgegen: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Schon beim ersten Gespräch habe ich mich sehr wohl gefühlt. Die Wertschätzung gegenüber dem Frauenteam und die Infrastruktur haben mich beeindruckt. Außerdem sehe ich im Verein viel Potenzial und eine spannende Perspektive für die Zukunft. In den letzten Jahren habe ich einiges an Erfahrung sammeln können und hoffe, dass ich diese nun ins Team einbringen und helfen kann."

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