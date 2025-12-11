Sturm vs. Roter Stern: "Das halbe Stadion könnte Zvezda anfeuern"

Arnautovic? "Er ist ein Magier"

Verantwortlich für den Aufschwung auf europäischer Ebene zeichnete sich - natürlich - Marko Arnautovic.

Gegen Lille traf der ÖFB-Rekordtorschütze vom Elfmeterpunkt und bescherte dem Sturm-Gegner damit den ersten Sieg in der laufenden EL-Ligaphase. Während das Grazer Lazarett Neuzugang um Neuzugang verbucht, kehrt "Arnie" ausgerechnet pünktlich zum Duell mit den Steirern zurück - und steht nun vor seinem allerersten Profi-Spiel gegen einen österreichischen Klub. Zumindest ein Kurzeinsatz in Graz scheint möglich >>>

Für Ivanovic ein Wink des Himmels: "Er ist ein Zauberer, ein Magier und außerdem ein sehr aufrichtiger Mensch. Die anderen Spieler schauen zu ihm auf. Sie wissen, wie erfahren er ist, in welchen Ligen er gespielt hat."

Genau 14 Spiele machte Arnautovic seit seiner Ankunft im Juli, mindestens 15 verpasste er jedoch verletzt. "Er ist ohne richtige Vorbereitung gekommen und hat Zeit gebraucht. Marko ist stark wie ein Stier, aber die Verletzungen machen ihm doch unerwartet stark zu schaffen. Er ist halt kein junger Kerl mehr."

An seinem Status dürfte das jedoch nichts ändern. "Er ist für den Verein eine ganz große Nummer - in jeder Hinsicht. Marko wird hier wie ein Gott behandelt."

ÖFB-Kandidat Händel: "Eine lebende Kamera"

Auch einem gewissen Tomas Händel steht ein besonderes Spiel bevor.

Genau wie Kollege Arnautovic heuerte der Austro-Portugiese im Sommer in Belgrad an - auch er stand noch nie gegen einen Klub aus dem Heimatland seiner Großeltern auf dem Platz.

"Er hat riesige Qualität, kann als Sechser und Achter spielen. Sein linker Fuß ist sehr gut, er sieht alles um sich herum. Wie eine lebende Kamera (lacht)." Kein Wunder also, dass der ÖFB um die Dienste des in Guimaraes geborenen Mittelfeld-Strategen buhlt.

Ebenfalls mit von der Partie könnte ein gewisser Aleksa Damjanovic sein - der Sohn des ehemaligen Ried-Kickers Jovan Damjanovic stand im Alter von 17 Jahren bereits sechs Mal für die Profis am Feld. Auch das Angreifer-Talent wäre berechtigt, für Österreich zu spielen.

Die Anerkennung für den österreichischen Fußball sei in Serbien jedenfalls groß, so Ivanovic: "Es gibt so viele Verbindungen zum österreichischen Fußball. Wir verfolgen viele Spieler, die in Österreich spielen und irgendwie mit Serbien verbunden sind. Österreichische Spieler sind in Serbien immer willkommen."