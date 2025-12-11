Dieser TV-Sender überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg

Auf den FC Salzburg wartet an Spieltag Nummer sechs in der UEFA Europa League erneut eine schwere Aufgabe. Der österreichische Vertreter gastiert am Donnerstag auswärts beim SC Freiburg (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Verzichten müssen die Mozartstädter jedoch vorraussichtlich auf Cheftrainer Thomas Letsch. Der Deutsche ist aktuell krank und könnte das Spiel daher verpassen >>>

Ähnlich wie Sturm kämpft auch Salzburg noch um die Top 24. Aktuell liegen die "Bullen" mit drei Punkten auf Rang 26. Ein Sieg ist daher fast Pflicht.

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:00 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters. Dabei wird Ex-Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch als Co-Kommentator fungieren.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>