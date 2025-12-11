SC Freiburg SC Freiburg SCF Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Heute 21:00 Uhr
1 1.40
X 5.00
2 7.00
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dieser TV-Sender überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg

Die "Bullen" gastieren in der sechsten Runde der UEFA Europa League in Deutschland. Auf diesem Sender kannst du das Spiel live verfolgen.

Dieser TV-Sender überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auf den FC Salzburg wartet an Spieltag Nummer sechs in der UEFA Europa League erneut eine schwere Aufgabe. Der österreichische Vertreter gastiert am Donnerstag auswärts beim SC Freiburg (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Verzichten müssen die Mozartstädter jedoch vorraussichtlich auf Cheftrainer Thomas Letsch. Der Deutsche ist aktuell krank und könnte das Spiel daher verpassen >>>

Ähnlich wie Sturm kämpft auch Salzburg noch um die Top 24. Aktuell liegen die "Bullen" mit drei Punkten auf Rang 26. Ein Sieg ist daher fast Pflicht.

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:00 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters. Dabei wird Ex-Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch als Co-Kommentator fungieren.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>

Mehr zum Thema

Europa League heute: SC Freiburg - FC Salzburg

Europa League heute: SC Freiburg - FC Salzburg

Europa League
Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg?

Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg?

Europa League
25
Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

LAOLA1
48
Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

Europa League
Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Europa League
Sturm erwartet brisantes Duell gegen Arnautovics Roter Stern

Sturm erwartet brisantes Duell gegen Arnautovics Roter Stern

Europa League
18
Im Flieger nach Graz! Arnautovic vor Blitz-Comeback gegen Sturm

Im Flieger nach Graz! Arnautovic vor Blitz-Comeback gegen Sturm

Europa League
13
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SC Freiburg FC Red Bull Salzburg Michael Gregoritsch