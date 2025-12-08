Der 16. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga beschert am Nikolo-Wochenende reichlich Gesprächsstoff.

In der 65. Episode der Ansakonferenz sprechen Hannes, July und Patrick über den schiefen Haussegen bei Sturm Graz. Zudem richtet das Trio den Blick auf Rapid, wo sich nach der historischen Heimniederlage gegen Ried die Krise weiter zuspitzt.

Erfreulicher läuft es bei Elias Havel, der sich berechtigte Chancen auf die WM 2026 ausrechnen darf. Passend dazu fragt LASK 1908: "Wo wird Elias Havel eurer Meinung nach nächste Saison spielen?"

Hier ansehen: