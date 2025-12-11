SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Heute 18:45 Uhr
1 3.00
X 3.70
2 2.25
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

Für die "Blackies" geht es im letzten Heimspiel des Jahres auch um die Chance, sich noch für die Top 24 zu qualifizieren. Diese TV-Sender zeigen das Spiel.

Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Europa League in Graz!

Der SK Sturm Graz empfängt am Donnerstag im letzten Heimspiel des Jahres zuhause an Spieltag sechs der UEFA Europa League Roter Stern Belgrad (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen liegen die Grazer aktuell auf Rang 28, zwei Punkte hinter Platz 24 und der damit verbundenen Qualifikation für die Zwischenrunde. Umso wichtiger ist also das Heimspiel gegen Roter Stern.

Die Serben wiederum liegen aktuell drei Punkte vor Sturm auf Rang 22. Zudem ist Marko Arnautovic nach seiner Verletzung überraschend doch mit nach Graz gefolgen. Ein Kurzeinsatz scheint also möglich (Alle Infos >>>).

Wer nicht im Stadion sein kann, kann die Partie auch bequem von zuhause aus schauen. Das Spiel ist sowohl im Free-TV bei Servus TV als auch im Pay-TV bei Sky Sport Austria zu sehen. Servus TV überträgt ab 18:25 Uhr mit dem Vorbericht, Sky Sport Austria 2 ab 18:35 Uhr.

Mehr zum Thema

Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Europa League
Sturm erwartet brisantes Duell gegen Arnautovics Roter Stern

Sturm erwartet brisantes Duell gegen Arnautovics Roter Stern

Europa League
18
Im Flieger nach Graz! Arnautovic vor Blitz-Comeback gegen Sturm

Im Flieger nach Graz! Arnautovic vor Blitz-Comeback gegen Sturm

Europa League
13
Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg?

Ausfall droht: Salzburg ohne Letsch gegen Freiburg?

Europa League
25
"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

Fußball
71
Europameister von 2016 beendet seine Karriere

Europameister von 2016 beendet seine Karriere

International
Rückendeckung für Alonso - "Wir glauben an seine Ideen"

Rückendeckung für Alonso - "Wir glauben an seine Ideen"

Champions League
3
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Servus-TV Roter Stern Belgrad