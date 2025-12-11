Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

Europa League in Graz!

Der SK Sturm Graz empfängt am Donnerstag im letzten Heimspiel des Jahres zuhause an Spieltag sechs der UEFA Europa League Roter Stern Belgrad (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen liegen die Grazer aktuell auf Rang 28, zwei Punkte hinter Platz 24 und der damit verbundenen Qualifikation für die Zwischenrunde. Umso wichtiger ist also das Heimspiel gegen Roter Stern.

Die Serben wiederum liegen aktuell drei Punkte vor Sturm auf Rang 22. Zudem ist Marko Arnautovic nach seiner Verletzung überraschend doch mit nach Graz gefolgen. Ein Kurzeinsatz scheint also möglich (Alle Infos >>>).

Wer nicht im Stadion sein kann, kann die Partie auch bequem von zuhause aus schauen. Das Spiel ist sowohl im Free-TV bei Servus TV als auch im Pay-TV bei Sky Sport Austria zu sehen. Servus TV überträgt ab 18:25 Uhr mit dem Vorbericht, Sky Sport Austria 2 ab 18:35 Uhr.