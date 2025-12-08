Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Nach schwachen Leistungen und enttäuschenden Ergebnissen in den vergangenen Wochen steht Trainer Jürgen Säumel schon länger in der Kritik.

Nach einer Niederlage gegen die WSG konnte man das Grazer Derby am Wochenende für sich entscheiden.

Wie es für Jürgen Säumel und Sturm Graz weitergehen könnte, besprechen July, Patrick und Johannes in der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz.

Hier ansehen: