Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der neunten Folge dreht sich alles um Darts in Österreich. Einst ein belächelter Kneipensport, heute ein globales Phänomen – hierzulande kommt der Hype bislang nur punktuell an, vor allem rund um die Weltmeisterschaft in London.

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Jonas Pamperl (LAOLA1) und Martin Huber (HEUTE) über Medienpräsenz, heimische Aushängeschilder, Turniere und die Zukunft des österreichischen Darts.

