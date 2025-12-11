Standpunkt

Ist Darts nur ein WM-Phänomen?

Drei Wochen Hype, 49 Wochen Funkstille - ist Darts nur ein WM-Phänomen?

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der neunten Folge dreht sich alles um Darts in Österreich. Einst ein belächelter Kneipensport, heute ein globales Phänomen – hierzulande kommt der Hype bislang nur punktuell an, vor allem rund um die Weltmeisterschaft in London.

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Jonas Pamperl (LAOLA1) und Martin Huber (HEUTE) über Medienpräsenz, heimische Aushängeschilder, Turniere und die Zukunft des österreichischen Darts.

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Darts-WM: Alle jagen Littler - trifft Suljovic auf den Superstar?

Darts-WM: Alle jagen Littler - trifft Suljovic auf den Superstar?

Mehr Sport
1
Darts-WM 2026: Startzeiten, Preisgelder und Teilnehmer-Rekord

Darts-WM 2026: Startzeiten, Preisgelder und Teilnehmer-Rekord

Mehr Sport
Sturm vs. Roter Stern: "Das halbe Stadion könnte Zvezda anfeuern"

Sturm vs. Roter Stern: "Das halbe Stadion könnte Zvezda anfeuern"

Europa League
2
NFL: Das Power Ranking vor Week 15 - Colts im freien Fall

NFL: Das Power Ranking vor Week 15 - Colts im freien Fall

Football
2
"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

Fußball
76
These: Real Madrid verliert gegen City und feuert Xabi Alonso

These: Real Madrid verliert gegen City und feuert Xabi Alonso

Champions League
7
Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

International
7
Kommentare

Kommentare

LAOLA1+ Darts Darts-WM Premier League Darts Rusty-Jake Rodriguez Mensur Suljovic Rowby-John Rodriguez Grand Slam of Darts Standpunkt Luke Littler Austrian Darts Open Patrick Gstettner Jonas Pamperl