Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Sturm Graz trifft an Spieltag sechs der Europa League daheim auf Roter Stern Belgrad (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Steirer konnten am Wochenende in der Bundesliga einen 2:1-Derbysieg gegen de GAK feiern und damit auf die Siegerstraße zurückkehren. Mit 28 Zählern sind die Grazer hinter Salzburg Zweiter. In der Europa League League belegt Sturm derzeit nur den 28. Platz. Aktuell fehlen zwei Punkte für die K.O-Phase.

Roter Stern liegt in der EL-Tabelle auf dem 22. Rang und hat mit sieben Zählern drei mehr als Sturm auf dem Konto.

Marko Arnautovic ist nach seiner Verletzung überraschend doch mit nach Graz gereist. Der ÖFB-Star soll darauf gedrängt haben, die Mannschaft beim richtungsweisenden Auswärtsspiel unterstützen zu können. Von den Ärzten soll er nun grünes Licht für einen Kurzeinsatz bekommen haben.