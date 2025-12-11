SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
NEWS

Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Am sechsten Spieltag der Europa League empfängt Sturm die Serben mit Marko Arnautovic. Doch wird der ÖFB-Star auch auflaufen? LIVE-Infos:

Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sturm Graz trifft an Spieltag sechs der Europa League daheim auf Roter Stern Belgrad (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Steirer konnten am Wochenende in der Bundesliga einen 2:1-Derbysieg gegen de GAK feiern und damit auf die Siegerstraße zurückkehren. Mit 28 Zählern sind die Grazer hinter Salzburg Zweiter. In der Europa League League belegt Sturm derzeit nur den 28. Platz. Aktuell fehlen zwei Punkte für die K.O-Phase.

Roter Stern liegt in der EL-Tabelle auf dem 22. Rang und hat mit sieben Zählern drei mehr als Sturm auf dem Konto.

Marko Arnautovic ist nach seiner Verletzung überraschend doch mit nach Graz gereist. Der ÖFB-Star soll darauf gedrängt haben, die Mannschaft beim richtungsweisenden Auswärtsspiel unterstützen zu können. Von den Ärzten soll er nun grünes Licht für einen Kurzeinsatz bekommen haben.

LIVE-Ticker:

