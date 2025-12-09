Für Leon Grgic ist die Saison wohl vorzeitig zu Ende.

Der Stürmer des SK Sturm Graz zog sich am Sonntag im Derby gegen den GAK (Spielbericht >>>) bei einem Zweikampf eine Verletzung im linken Knie zu. Daraufhin musste der 19-Jährige mit der Rettungstrage vom Feld gebracht werden.

Über die Schwere der Verletzung gab es am Dienstagvormittag noch keine offizielle Mitteilung. Laut der "Kleinen Zeitung" ist eine Kreuzbandverletzung aber sehr wahrscheinlich. Die medizinische Abteilung gehe davon aus, dass die Saison für den jungen Angreifer vorzeitig beendet ist. Die "Kronen Zeitung" schreibt sogar davon, dass eine Ausfallzeit bis zu einem Jahr im Raum steht.

Jeyland Mitchell, Filip Rozga und Jon Gorenc Stankovic beendeten das Spiel gegen den GAK angeschlagen, längere Pausen seien jedoch nicht zu erwarten.