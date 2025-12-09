SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Grazer AK Grazer AK GAK
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Jeyland Mitchell
  • Maurice Malone
  • Christian Lichtenberger
  • News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schwere Verletzung: Saison für Grgic wohl vorzeitig beendet

Der junge Stürmer dürfte in der laufenden Saison kein Spiel mehr absolvieren.

Schwere Verletzung: Saison für Grgic wohl vorzeitig beendet Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Leon Grgic ist die Saison wohl vorzeitig zu Ende.

Der Stürmer des SK Sturm Graz zog sich am Sonntag im Derby gegen den GAK (Spielbericht >>>) bei einem Zweikampf eine Verletzung im linken Knie zu. Daraufhin musste der 19-Jährige mit der Rettungstrage vom Feld gebracht werden.

Über die Schwere der Verletzung gab es am Dienstagvormittag noch keine offizielle Mitteilung. Laut der "Kleinen Zeitung" ist eine Kreuzbandverletzung aber sehr wahrscheinlich. Die medizinische Abteilung gehe davon aus, dass die Saison für den jungen Angreifer vorzeitig beendet ist. Die "Kronen Zeitung" schreibt sogar davon, dass eine Ausfallzeit bis zu einem Jahr im Raum steht.

Jeyland Mitchell, Filip Rozga und Jon Gorenc Stankovic beendeten das Spiel gegen den GAK angeschlagen, längere Pausen seien jedoch nicht zu erwarten.

VIDEO: Wie geht es für Jürgen Säumel bei Sturm weiter?

Mehr zum Thema

Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Bundesliga
58
Sturm-Chaos trotz Derbysieg?

Sturm-Chaos trotz Derbysieg?

Bundesliga
17
Salzburg schickte wohl Angebot für Marcus Mann nach Hannover

Salzburg schickte wohl Angebot für Marcus Mann nach Hannover

Bundesliga
4
Elias Havel: Ein Mann fürs ÖFB-Team?

Elias Havel: Ein Mann fürs ÖFB-Team?

Bundesliga
35
Salzburg nimmt Inter-Juwel ins Visier

Salzburg nimmt Inter-Juwel ins Visier

Bundesliga
28
Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

International
2
Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
9
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Leon Grgic Grazer Derby