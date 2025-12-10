Stammtisch

"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"

Journalisten-Legende Peter Linden spricht am Stammtisch bei Andy Ogris u.a. über Rapid, Austria und das Nationalteam.

"Herzog hätte es sich verdient, Rapid aus der Krise zu führen"
Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Linden ist eine Legende. Leopold Stastny - betreute Österreich zwischen 1968 und 1975 in 49 Länderspielen - war der erste ÖFB-Teamchef, über den der Wiener einst nahezu wöchentlich berichtete.

"Schreiben Sie ein schönes Referat", verabschiedete der charismatische Fußball-Trainer aus Bratislava den jungen Fußball-Redakteur Linden nach jedem Gespräch. Der heute 74-Jährige hat seither viele "Referate" verfasst und gilt als absoluter Insider der heimischen Bundesliga.

Seit 1974 war Linden bei jeder Fußball-WM dabei. Von 1983 bis 2016 arbeitete er als Fußballchef der "Kronen Zeitung", seit knapp zehn Jahren betreibt er seine eigene Fußball-Online-Plattform (Peter Linden live).

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - ortet Peter Linden in der Person von Sportdirektor Markus Katzer das Hauptproblem der aktuellen Misere bei Rapid: "Er kann schalten und walten wie er will. Es gibt niemanden, der ihn bremst."

Warum Ogris Rapids Interimstrainer Stefan Kulovits verteidigt und warum er sich ebenso wie Peter Linden für die künftige Trainerlösung Andreas Herzog ausspricht, erzählen die beiden in der 171. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 171. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Sturm-Chaos trotz Derbysieg?

Sturm-Chaos trotz Derbysieg?

Bundesliga
15
Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Bundesliga
71
Austria Wien verlängert mit Abwehr-Talent

Austria Wien verlängert mit Abwehr-Talent

Bundesliga
2
Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

LAOLA1
44
LASK vermeldet ersten Wintertransfer

LASK vermeldet ersten Wintertransfer

Bundesliga
2
Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

International
5
Schwere Verletzung: Saison für Leon Grgic vorzeitig beendet

Schwere Verletzung: Saison für Leon Grgic vorzeitig beendet

Bundesliga
47
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Am Stammtisch bei Andy Ogris LAOLA1+ Andreas Ogris Andy Ogris Peter Rietzler Sport-Talk ÖFB-Team SK Rapid Wien FK Austria Wien SK Sturm Graz Jürgen Säumel Michael Parensen Markus Katzer Andreas Herzog