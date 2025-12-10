Linden ist eine Legende. Leopold Stastny - betreute Österreich zwischen 1968 und 1975 in 49 Länderspielen - war der erste ÖFB-Teamchef, über den der Wiener einst nahezu wöchentlich berichtete.

"Schreiben Sie ein schönes Referat", verabschiedete der charismatische Fußball-Trainer aus Bratislava den jungen Fußball-Redakteur Linden nach jedem Gespräch. Der heute 74-Jährige hat seither viele "Referate" verfasst und gilt als absoluter Insider der heimischen Bundesliga.

Seit 1974 war Linden bei jeder Fußball-WM dabei. Von 1983 bis 2016 arbeitete er als Fußballchef der "Kronen Zeitung", seit knapp zehn Jahren betreibt er seine eigene Fußball-Online-Plattform (Peter Linden live).

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - ortet Peter Linden in der Person von Sportdirektor Markus Katzer das Hauptproblem der aktuellen Misere bei Rapid: "Er kann schalten und walten wie er will. Es gibt niemanden, der ihn bremst."

Warum Ogris Rapids Interimstrainer Stefan Kulovits verteidigt und warum er sich ebenso wie Peter Linden für die künftige Trainerlösung Andreas Herzog ausspricht, erzählen die beiden in der 171. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).