Graz sieht "Schwoaz": Sturm gewinnt 203. Derby

Der SK Sturm entscheidet das 203. Grazer Derby für sich!

Die "Schwoazn" gewinnen gegen den GAK in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit 2:1.

Frühe Führung gibt Sturm Kraft

Die Mannschaft von Jürgen Säumel beginnt nach der Niederlage unter der Woche gegen die WSG keineswegs verunsichert und geht früh in Führung.

Nach einer Horvat-Ecke vergisst die GAK-Defensive auf den in der Innenverteidigung agierenden Mitchell, der keine Mühe hat und den Ball zum 1:0 in die Maschen köpft (7.).

Der GAK wird in Spielabschnitt eins nur einmal richtig gefährlich. Maderner gewinnt den Ball gut im Mittelfeld und spielt einen Traumpass auf Harakate. Der Franzose umkurvt zwar Christensen, bleibt aber ein wenig hängen und verfehlt in weiterer Folge aus spitzem Winkel das Tor (37.).

Sturm bangt um Grgic

So geht es mit der 1:0-Führung für Sturm in die Kabine. Aus dieser kommt der amtierende Meister energisch, wird aber von einer rund zehnminütigen Spielunterbrechung aufgrund von Pyrotechnik gebremst.

Kurz danach der Schock: Leon Grgic bleibt nach einem Zweikampf mit Oberleitner liegen und zeigt sofort an, ausgewechselt werden zu müssen. Nach der Wiederholung wird klar: Das sieht gar nicht gut aus. Ggric muss abtransportiert werden und hat sich wohl schwer verletzt (61.).

Malone mit der Entscheidung

Jatta ersetzt Grgic und sieht wie Rozga den Ball im Mittelfeld erobert und über den linken Flügel marschiert. Der Pole behält die Übersicht und legt zurück auf Malone, der nur noch einschieben muss (66.).

In der weiteren Folge wird das Spiel hitziger. Aufgrund der langen Unterbrechungen gibt es 14 Minuten Nachspielzeit. In dieser macht es der eingewechselte Lichtenberger noch einmal spannend und verkürzt auf 1:2 (90.10.).

Zu mehr will es aus Sicht des GAK aber nicht mehr reichen. Der SK Sturm gewinnt das 203. Grazer Derby und feiert den erst zweiten Heimsieg in dieser Saison. Die Mannschaft von Jürgen Säumel ist damit Zweiter, der GAK bleibt auf Rang 11.