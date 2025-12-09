Nachdem sich Marko Arnautovic im letzten Heimspiel von Roter Stern Belgrad in der Europa League eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte, galt ein Einsatz gegen den SK Sturm Graz (Donnerstag, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) als nahezu ausgeschlossen. Seine Ausfallzeit wurde auf rund vier Wochen geschätzt.

Doch nun könnte es zu einem Blitz-Comeback des ÖFB-Rekordtorschützen kommen. Wie serbische Medien berichten, wird der 36-jährige Angreifer mit dem Team nach Graz reisen. Ein Kurzeinsatz gilt als möglich.

"Seine Genesung läuft besser als erwartet", heißt es. Arnautovic selbst soll darauf gedrängt haben, die Mannschaft beim richtungsweisenden Auswärtsspiel unterstützen zu können. Von den Ärzten soll er nun grünes Licht für einen Kurzeinsatz bekommen haben.