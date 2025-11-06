Crystal Palace Crystal Palace CRY AZ Alkmaar AZ Alkmaar AZA
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Maxence Lacroix
  • Ismaila Sarr
  • Ismaila Sarr
  • Sven Mijnans
Sarr-Doppelpack! Palace holt gegen Alkmaar zweiten UECL-Sieg

Die Truppe von Oliver Glasner setzt sich sicher gegen die Niederländer durch und klettert auf Rang neun.

Sarr-Doppelpack! Palace holt gegen Alkmaar zweiten UECL-Sieg Foto: © GETTY
Crystal Palace feiert am dritten Spieltag der Conference League einen letztlich verdienten 3:1-Heimerfolg über AZ Alkmaar.

Das Team von Oliver Glasner startet schwungvoll in die Partie und kontrolliert das Geschehen. Nach 17 Minuten hat Mateta vom Punkt die Führung am Fuß, doch der 28-Jährige lässt die Chance liegen und vergibt.

Palace lässt sich davon aber nicht entmutigen und geht kurz darauf doch in Führung. Lacroix bringt die Glasner-Elf in Front (22.). Der Treffer wird erst nach VAR-Check anerkannt.

Beim 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff läuft es ähnlich: Sarr trifft, diesmal gibt Referee Chiffi das Tor zunächst, schaut sich die Szene aber nach VAR-Hinweis auf dem Monitor an. Der Treffer zählt am Ende (45.+4).

Palace springt nach oben

Doch Alkmaar kommt nach der Pause nochmals heran. Minjans verkürzt auf 1:2 (54.). Dabei bleibt es aber nur kurz, keine drei Minuten später mach Sarr den Doppelpack perfekt (57.).

Dabei bleibt es schließlich auch. Kamada trifft zwar in 85 nochmals für Palace, steht dabei aber in Abseits.

Mit dem zweiten Sieg in dieser UECL-Saison springt Palace auf Rang neun der Tabelle, während Alkmaar bei drei Zählern verbleibt und als 27. derzeit außerhalb der Playoff-Ränge liegt.

