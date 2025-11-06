Sechsmal "Gut" - Die Noten zum ersten EC-Sieg der "Bullen"

Der Bann ist gebrochen!

Der FC Salzburg gewinnt das Heimspiel am vierten Spieltag in der UEFA Europa League gegen die Go Ahead Eagles mit 2:0 und feiert damit den ersten Europacup-Sieg der Saison (zum Spielbericht >>>).

Während die Leistung im ersten Spielabschnitt noch dürftig ausfiel, steigerten sich die "Bullen" nach Seitenwechsel deutlich. Der Sieg ist am Ende so auch verdient.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).