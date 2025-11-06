Sechsmal "Gut" - Die Noten zum ersten EC-Sieg der "Bullen"

Christian Zawieschitzky
90 Minuten
Wenige Tage nach seinem Bundesliga-Debüt durfte der Youngster auch in der Europa League den verletzten Alex Schlager vertreten.
Zawieschitzky machte seinen Job richtig gut, strahlte Ruhe aus und leistete sich keinen Fehler. Mit Ball fehlte bei den langen Bällen noch die letzte Präzision. Seine starke Leistung soll das aber nicht schmälern.
Stefan Lainer
90 Minuten
Der routinierte Rechtsverteidiger war ein Sinnbild der heutigen Salzburger Leistung. Im ersten Durchgang mit viel Luft nach oben, Stellungsfehlern in der Defensive und zu einfachen Fehlpässen im Spiel nach vorne.
Nach Seitenwechsel aber mit einer klaren Leistungssteigerung. Vor allem offensiv sorgte er zweimal mit präzisen Flanken für Gefahr.
Jannik Schuster
90 Minuten
Keine einfache Partie für den jungen Innenverteidiger. War im ersten Durchgang immer wieder zu weit von seinen Gegenspielern entfernt und kam so nicht richtig in die Zweikämpfe.
Nach Seitenwechsel wirkte er zunehmend sicherer und machte seine Aufgabe absolut solide.
Jacob Rasmussen
90 Minuten
Im ersten Durchgang noch mit ein, zwei kleineren Unsicherheiten, danach steigerte er sich wie der Rest der Mannschaft in allen Belangen. Leitete den Führungstreffer durch Vertessen mit einem starken Zuspiel in die Spitze ein.
Ansonsten wie gewohnt mit einer hervorragenden Passquote und auch in den Zweikämpfen schwer zu überwinden.
Aleksa Terzic
90 Minuten, Tor und Vorlage
Mit einem Tor und einer Vorlage sollte eigentlich hier die Note eins stehen. Weil Terzic aber bis zur 65. Minute defensiv ein ums andere Mal stehengelassen wurde und offensiv nie seine Mitspieler fand, gibt es "nur" die Note zwei.
Bereitete den Führungstreffer durch Vertessen mustergültig mit einem feinen Querpass vor. Beim 2:0 zeigte er seine Schusstechnik und knallte die Kugel mit viel Wucht ins rechte Kreuzeck - Marke: Traumtor!
Soumaila Diabate
90 Minuten
Der Staubsauger vor der Abwehr war wie gewohnt viel unterwegs und versuchte die Löcher im Mittelfeld zu stopfen. Weil mit Kitano und Kjaergaard aber zwei deutlich offensivere Spieler im ZM spielten, war er oft alleine.
Ansonsten wie immer mit vollem Einsatz, grätschte nach einer Viertelstunde den gegnerischen Trainer um.
Maurits Kjaergaard
90 Minuten, Vorlage
Der Däne feierte sein Debüt als Kapitän der "Bullen". War auch einer der wenigen, die im ersten Spielabschnitt ab und an offensiv etwas initiierten. Trotzdem von seiner "Normalform" noch weit entfernt.
Zwei gute Abschlüsse aus der Distanz, defensiv ließ er dafür einige Male aus. Bereitete das Traumtor von Terzic vor.
Sota Kitano
bis zur 67. Minute
Viel Licht und Schatten beim Japaner. War zwar fleißig, verpasste aber auch oft den richtigen Moment für das Zuspiel oder spielte einfach zu ungenau.
Im zweiten Spielabschnitt hat er sich dann wie viele seiner Mitspieler klar gesteigert. Nach dem Führungstreffer mit Aufwind und gutem Tempo in die Tiefe. Versuchte es zweimal aus aussichtsreicher Position, scheiterte aber jeweils. Musste in Minute 67 für Yeo weichen.
Clement Bischoff
bis zur 75. Minute
Der auffälligste Salzburger in der heutigen Partie. Wenn es gefährlich wurde, dann meist über ihn. Dennoch auch mit Luft nach oben, verpasste zum Beispiel das Zuspiel auf den besser positionierten Kjaergaard im ersten Spielabschnitt.
Kurbelte aber immer wieder gut das Offensivspiel an. Wurde nach 75 Minuten durch Youngster Aguilar ersetzt.
Edmund Baidoo
Bis zur 85. Minute
Ein eher unauffälliger Auftritt vom Offensivspieler. Ließ zwar ab und an sein Können aufblitzen, fand aber kaum Durchschlagskraft. Zudem in den Entscheidungen oft zu langsam.
Nach dem Führungstreffer mit zwei guten Abschlüssen. Ihm fehlt aber der nötige "Killerinstinkt" vor dem Tor. Machte in Minute 85 für Trummer Platz.
Yorbe Vertessen
bis zur 75. Minute, Tor
Sechs Ballkontakte in Durchgang eins. Obs am Nebel lag oder nicht ist egal, Vertessen war nicht zu sehen. Der Stürmer ist aber auch die falsche Option in einem 4-3-3-System an vorderster Front.
Und trotzdem machte er das 1:0. Nach feiner Hereingabe von Terzic drückte der Stürmer den Ball über die Linie. Danach wie gewohnt viel unterwegs, schmiss sich in jeden Zweikampf rein und wurde in Minute 75 durch Raktov ersetzt.
Moussa Yeo
ab der 67. Minute
Der Offensivspieler fügte sich nach seiner Einwechslung nahtlos ein und machte eine solide Partie. Zweimal versuchte er es mit Abschlüssen, der Ball fand den Weg jedoch nicht ins Tor.
Petar Ratkov
ab der 75. Minute
Viele Bälle sah der Stürmer nicht, machte allerdings auch nichts falsch.
Enrique Aguilar
ab der 76. Minute
Sehr guter Joker-Einsatz vom Youngster. Aguilar kam und brachte direkt viel Schwung im Spiel nach vorne. Zeigte sich gar nicht nervös, sondern erfrischend und mutig.
Tim Trummer
ab der 85. Minute
Für eine Benotung zu kurz eingesetzt.