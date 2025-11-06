SK Rapid Wien SCR
CS Universitatea Craiova 1948 CSU
Heute 21:00 Uhr
NEWS
Diese TV-Sender zeigen Rapid gegen Craiova
Die Grün-Weißen peilen vor heimischem Publikum die ersten Punkte der laufenden Saison der UEFA Conference League an.
Der SK Rapid kämpft am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) um den ersten Sieg in dieser Conference-League-Ligaphase.
Gegner ist der rumänische Verein CS Universitatea Craiova, der nach zwei UECL-Spielen bei einem Punkt hält. Rapid ist nach einem 1:4 gegen Lech Posen und einem 0:3 gegen Fiorentina noch ohne Zählbares.
Wer die Partie des SK Rapid gegen Craiova vor dem TV-Gerät mitverfolgen will, kann dies entweder auf ServusTV oder Sky Sport Austria 2 tun. Beide Sender übertragen das Spiel live.