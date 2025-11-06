Erster Topklub im Poker um Glasner-Kapitän wohl aus dem Rennen

Mit dem FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München haben in den letzten Wochen und Monaten laut diverser Medienberichte drei Topklubs ihr Interesse an Marc Guehi geäußert.

Der 25-jährige Engländer ist Kapitän und absoluter Stammspieler in der Innenverteidigung von Crystal Palace. Bereits im vergangenen Sommer stand ein Transfer am Deadline Day zu den "Reds" kurz vor dem Abschluss, Oliver Glasner legte am Ende aber sein Veto ein und verhinderte einen Abgang.

Aus Dreikampf wird Zweikampf

Weil im Sommer der Vertrag des 26-fachen Nationalspielers endet, kann Guehi die "Eagles" ablösefrei verlassen. Wie die spanische "AS" nun berichtet, wird aus diesem Dreikampf aber nun ein Zweikampf. Real Madrid soll sich aus dem Rennen um den Innenverteidiger verabschiedet haben.

Der Grund? Die hohen Forderungen der Spielerseite, die neben einem hohen Gehalt auch ein lukratives Handgeld fordern sollen.

Passend dazu kam am Mittwoch das Gerücht auf, dass sich die Königlichen bereits über einen ablösefreien Transfer von Bayerns Dayot Upamecano mündlich einig sein sollen (Alle Infos >>>).

Laut der "AS" soll Liverpool der "große Wunschverein" von Guehi sein. Die wiederum kämpfen bereits seit Wochen um eine Vertragsverlängerung von Ibrahima Konate. Der Ex-Leipziger ist ebenso wie Upamecano und Guehi im Sommer ablösefrei.