Der große Gegner-Check im Europapokal!

Am heutigen Europapokal-Abend zählt es für es die österreichischen Vertreter!

Nach einem eher dürftigen Start aus rot-weiß-roter Sicht stehen Sturm, Rapid und Salzburg schon unter Druck.

Während es die Grazer mit dem Premier-League-Team Nottingham Forest zu tun bekommen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker und bei CANAL+), empfängt Rapid den rumänischen Vertreter CS Universitatea Craiova (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) und Salzburg den niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker).

In einer Europacöp-Preview schauen sich Johannes Kristoferitsch und Canal+-Kommentator Johannes Hofer die Gegner der österreichischen Teams mal etwas genauer an.

Wie gut sind sie wirklich? Was zeichnet sie aus? Wie gut stehen die Chancen der österreichischen Teams in den jeweiligen direkten Duellen?



