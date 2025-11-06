Europacöp

Der große Gegner-Check im Europapokal!

Alles was man über die Gegner der österreichischen Teams wissen muss! "Europacöp" macht den Preview-Check.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am heutigen Europapokal-Abend zählt es für es die österreichischen Vertreter!

Nach einem eher dürftigen Start aus rot-weiß-roter Sicht stehen Sturm, Rapid und Salzburg schon unter Druck.

Während es die Grazer mit dem Premier-League-Team Nottingham Forest zu tun bekommen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker und bei CANAL+), empfängt Rapid den rumänischen Vertreter CS Universitatea Craiova (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) und Salzburg den niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker).

In einer Europacöp-Preview schauen sich Johannes Kristoferitsch und Canal+-Kommentator Johannes Hofer die Gegner der österreichischen Teams mal etwas genauer an.

Wie gut sind sie wirklich? Was zeichnet sie aus? Wie gut stehen die Chancen der österreichischen Teams in den jeweiligen direkten Duellen?

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Hochgerner: "Wer Wurmbrand nicht spannend findet, ist verrückt!"

Hochgerner: "Wer Wurmbrand nicht spannend findet, ist verrückt!"

Fußball
20
Dieser Sender zeigt FC Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Dieser Sender zeigt FC Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Europa League
5
Hier siehst du Sturm gegen Nottingham Forest im TV

Hier siehst du Sturm gegen Nottingham Forest im TV

Europa League
9
"Wut in Energie umwandeln" - Sturm will Nottingham Forest trotzen

"Wut in Energie umwandeln" - Sturm will Nottingham Forest trotzen

Europa League
7
Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League

Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League

Europa League
12
Conference League heute: SK Rapid - CS Craiova

Conference League heute: SK Rapid - CS Craiova

Conference League
Diese TV-Sender zeigen Rapid gegen Craiova

Diese TV-Sender zeigen Rapid gegen Craiova

Conference League
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Europacöp Österreich Nottingham Forest Nottingham Go Ahead Eagles UEFA Europa League UEFA Conference League SK Sturm Graz SK Rapid Wien FC Red Bull Salzburg LAOLA1+