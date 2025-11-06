SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
CS Universitatea Craiova 1948 CS Universitatea Craiova 1948 CSU
Heute 21:00 Uhr
NEWS

Conference League heute: SK Rapid - CS Craiova

In Runde drei der UEFA Conference League wollen die Hütteldorfer erstmals anschreiben LIVE-Infos:

Der SK Rapid und CS Craiova treffen an Spieltag drei der UEFA Conference League aufeinander (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grün-Weißen konnten ihre Krise nun endgültig beenden und siegten vergangenes Wochenende daheim gegen Sturm mit 2:1 in der Liga.

In der Conference League halten die Wiener derzeit bei null Zählern nach zwei Partien. Die Rumänen konnten in der UECL bisher einen Punkt ergattern und sind damit vor den Rapidlern.

In der heimischen Liga hält Craiova bei 29 Punkten und Platz drei. Zuletzt remisierte Craiova 2:2 daheim mit dem Tabellenführer Rapid Bukarest.

