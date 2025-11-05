Fan-Fehlverhalten - FA klagt Glasners Crystal Palace an

Glasner-Klub Crystal Palace wurde vom englischen Fußballverband FA aufgrund von Fanfehlverhalten angeklagt. Das ist aus einer Stellungnahme des Verbands zu entnehmen.

Fans des Londoner Klubs haben im Premier-League-Duell gegen Nottingham Forest am 24. August einen Banner hervorgeholt, auf dem laut "BBC" zu lesen war: "Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt."

Transparent war beleidigend

Der Banner dürfte sarkastisch zu verstehen sein, gemeint ist Nottingham-Besitzer Evangelos Marinakis. Die FA nimmt das Transparent als beleidigend wahr.

"Der Crystal Palace FC wurde wegen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit seinem Premier-League-Spiel gegen den Nottingham Forest FC am Sonntag, dem 24. August, angeklagt. Dem Verein wird vorgeworfen, nicht dafür gesorgt zu haben, dass sich seine Zuschauer und/oder Fans (und alle, die sich als Fans oder Anhänger ausgaben) während des Spiels nicht unangemessen, beleidigend, missbräuchlich, beschimpfend und/oder provokativ verhalten haben", heißt es von der FA.