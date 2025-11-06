SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
CS Universitatea Craiova 1948 CS Universitatea Craiova 1948 CSU
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Oleksandr Romanchuk
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Rapid bleibt auf internationalem Parkett punktlos

Universitatea Craivo schlägt den SK Rapid in Hütteldorf. Die dritte Niederlage am dritten Spieltag lässt die Hütteldorfer am Tabellenende der Conference League zurück.

Rapid bleibt auf internationalem Parkett punktlos
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid verliert an Spieltag drei der UEFA Conference League mit 0:1 gegen CS Craiova.

Rapid beginnt zaghaft und kann sich schon nach fünf Minuten bei Tormann Gartler bedanken, der Cacaldaus Schuss aus rund zwölf Metern mit einem gewaltigen Reflex entschärft.

In einem hitzigen Spiel gibt es deutlich mehr gelbe Karten als Torchancen, der Craiova-Coach Mirel Radoi bekommt schon nach 19 Minuten seine zweite Verwarnung präsentiert und muss auf die Tribüne.

Ohne ihren Trainer an der Seitenlinie übernehmen die Gäste aus Rumänien immer mehr das Kommando. Mora tanzt auf dem Flügel Auer aus, der aufgerückte Innenverteidiger Romanchuk wuchtet die folgende Flanke mit dem Kopf ins Tor (37.). Ein vermeintliches zweites Tor der Gäste wird kurz vor der Pause wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben, in die Kabinen geht es mit einem Spielstand von 0:1.

Der "Lucky Punch" bleibt aus

Die zweite Hälfte bringt eine deutlich verbesserte Leistung der Hütteldorfer, allerdings sind die Gäste dem zweiten Treffer näher als Rapid dem Ausgleich. Nsimba scheitert an Tormann Gartler (55.), auf der anderen Seite kommt nur Antiste einem Treffer nahe. Aber auch der eingewechselte Offensivspieler scheitert am Torhüter (63.).

Gartler hält Rapid mit Paraden gegen Nsimba (65., 72.) und den eingewechselten Baiaram (72.) im Spiel, Rapid jagt in der Schlussphase den Ausgleich. Bolla verfehlt das Kreuzeck jedoch denkbar knapp (84.), sodass es am Ende bei der 0:1-Heimniederlage bleibt.

Mit weiterhin null Punkten ist Rapid Letzter in der Tabelle der UEFA Europa Conference League, Craiova liegt mit vier Zählern auf Platz 22.

Mehr zum Thema

Conference League LIVE: SK Rapid - CS Craiova

Conference League LIVE: SK Rapid - CS Craiova

Conference League
148
"Super Möglichkeit" - Rapid will gegen Craiova Zeichen setzen

"Super Möglichkeit" - Rapid will gegen Craiova Zeichen setzen

Conference League
5
Der große Gegner-Check im Europapokal!

Der große Gegner-Check im Europapokal!

LAOLA1
3
Diese TV-Sender zeigen Rapid gegen Craiova

Diese TV-Sender zeigen Rapid gegen Craiova

Conference League
8
Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

International
11
These: Warum soll "Stöger-Ball" nicht auch bei Rapid hinhauen?

These: Warum soll "Stöger-Ball" nicht auch bei Rapid hinhauen?

Europa League
23
Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Europa League
2
Kommentare

Kommentare

SK Rapid Wien Craiova Fußball UEFA Conference League Peter Stöger