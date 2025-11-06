Rapid bleibt auf internationalem Parkett punktlos

Der SK Rapid verliert an Spieltag drei der UEFA Conference League mit 0:1 gegen CS Craiova.

Rapid beginnt zaghaft und kann sich schon nach fünf Minuten bei Tormann Gartler bedanken, der Cacaldaus Schuss aus rund zwölf Metern mit einem gewaltigen Reflex entschärft.

In einem hitzigen Spiel gibt es deutlich mehr gelbe Karten als Torchancen, der Craiova-Coach Mirel Radoi bekommt schon nach 19 Minuten seine zweite Verwarnung präsentiert und muss auf die Tribüne.

Ohne ihren Trainer an der Seitenlinie übernehmen die Gäste aus Rumänien immer mehr das Kommando. Mora tanzt auf dem Flügel Auer aus, der aufgerückte Innenverteidiger Romanchuk wuchtet die folgende Flanke mit dem Kopf ins Tor (37.). Ein vermeintliches zweites Tor der Gäste wird kurz vor der Pause wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben, in die Kabinen geht es mit einem Spielstand von 0:1.

Der "Lucky Punch" bleibt aus

Die zweite Hälfte bringt eine deutlich verbesserte Leistung der Hütteldorfer, allerdings sind die Gäste dem zweiten Treffer näher als Rapid dem Ausgleich. Nsimba scheitert an Tormann Gartler (55.), auf der anderen Seite kommt nur Antiste einem Treffer nahe. Aber auch der eingewechselte Offensivspieler scheitert am Torhüter (63.).

Gartler hält Rapid mit Paraden gegen Nsimba (65., 72.) und den eingewechselten Baiaram (72.) im Spiel, Rapid jagt in der Schlussphase den Ausgleich. Bolla verfehlt das Kreuzeck jedoch denkbar knapp (84.), sodass es am Ende bei der 0:1-Heimniederlage bleibt.

Mit weiterhin null Punkten ist Rapid Letzter in der Tabelle der UEFA Europa Conference League, Craiova liegt mit vier Zählern auf Platz 22.