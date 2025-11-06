Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Sturm Graz holt einen Punkt gegen Nottingham Forest.

Gegen den Premier-League-Klub zeigen die "Blackies" eine beherzte Abwehrleistung und holen trotz eines Elfmeters gegen sie ein 0:0-Unentschieden (Zum Spielbericht>>>).

Drei Grazer zeigen eine einwandfreie Vorstellungen, einer kann gar nicht überzeugen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).