Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Oliver Christensen
90 Minuten
Hatte aufgrund der starken Leistung seiner Vorderleute über das Spiel nur wenig zu tun. Als er in der 35. Minute dann gebraucht wurde, war er zur Stelle und konnte den Elfmeter von Gibbs-White parieren.
Arjan Malic
88 Minuten
Der Rechtsvertediger hatte in der 8. Minute Glück, dass sein Foul knapp außerhalb des Strafraums war. Kurz darauf konnte er den Ball per Kopf von der Linie klären. Danach war er richtig in der Partie drinnen und konnte immer wieder entscheidend klären.
EMANUEL AIWU
90 Minuten
In der ersten Hälfte hatte er immer wieder Probleme im Stellungsspiel. So auch in der 34. Minute als er zunächst zu spät dran war und dann bei einer Flanke mit seinem Arm an den Ball kam, wodurch er den Elfmeter verursachte. In der zweiten Halbzeit konnte er sich steigern und zeigte keine Patzer mehr.
Niklas Geyrhofer
57 Minuten
War bis zu seiner Auswechslung einer absoluter Fels in der Abwehr. Er zeigte eine nahezu fehlerloses Spiel und konnte in der 51. Minute Kalimuendo mit einer Weltklasse-Grätsche an einem guten Abschluss hindern. Nach dem Elfmeter hatte er Glück, dass der Schiedrichter einen Zweikampf im Strafraum gegen Yates nicht als Foul ahndete.
EMIR KARIC
90 Minuten
In Summe mit einer durchaus souveränen Partie. Konnte im Zweikampf immer wieder überzeugen. Nur im Passspiel hatte er ein paar Fehler.
JON GORENC STANKOVIC
90 Minuten
Spielte eine absolut souveräne Partie. War immer wieder mit wichtigen Zweikämpfen zur Stelle und auch im Passspiel war er einwandfrei. Eine Top-Leistung vom Kapitän.
Jacob Peter Hödl
90 Minuten
Der Youngster hatte in der Anfangsphase noch ein paar Probleme. Im Laufe des Spiels wurde er immer mutiger und besser. Vor allem in den Zweikämpfen zeigte er sehr viel Einsatz. Auch in die Offensive versuchte sich Hödl immer wieder mal miteinzuschalten.
TOMI HORVAT
78 Minuten
In der 42. Minute hatte er eine super Aktion, als er sich im Zusammenspiel mit Rozga eine gute Abschlussmöglichkeit erspielte. Sonst zeigte Horvat aber eine eher unauffällige Partie.
OTAR KITEISHVILI
57 Minuten
War abermals der beste Offensivspieler der Grazer. Immer wenn sich Sturm in der Offensive zeigte war Kiteishvili involviert. Seine beste Aktion hatte der Georgier in der 26. Minute, als er sich stark durch die Abwehr der Engländer dribbelte und mit seinem Abschluss nur knapp am Notingham Keeper scheiterte. Nach seiner Auswechslung zeigte Sturm sich nur noch selten in der Offensive.
FILIP ROZGA
90 Minuten
War sehr bemüht und konnte mit seinen Sprints immer wieder für Entlastung sorgen. In der Offensive strahlte er jedoch zu wenig Gefahr aus.
MAURICE MALONE
57 Minuten
Das war nicht das Spiel des Deutschen. Immer wieder verlor er bei guten Angriffen den Ball, auch seinen Körper konnte er nur selten einsetzen. Konnte nach der Kiteishvili-Aktion in der 26. Minute zwar treffen, dabei stand er aber knapp im Abseits.
AXEL KAYOMBO
ab 57. Minute, Gelbe Karte
War bemüht, konnte aber nach seiner Einwechslung nur wenig gefährliche Akzente setzen.
SEEDY JATTA
ab 57. Minute
Hatte nur wenige Ballaktionen, die er auch nicht nutzen konnte.
Dimitri Lavalee
ab 57. Minute
Kam für Geyrhofer und konnte an dessen Leistung anknüpfen. Er ließ kaum was zu und zeigte sich auch im Passspiel sicher.
Stefan Hierländer
ab 78. Minute
Vom etatmäßigen Kapitän war nicht viel zu sehen, aber er half seinem Team den Punkt über die Zeit zu bringen.
JEYLAND MITCHELL
ab 88. Minute
Der Costa Ricaner kam in der Schlussphase, um das Remis abzusichern.