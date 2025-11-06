SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Nottingham Forest Nottingham Forest NOT
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Die Grazer zeigen vor allem Defensiv eine super Leistung, die Offensive fällt dagegen etwas ab. Wer gut war, wer nicht - die LAOLA1-Einzelkritik:

Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Sturm Graz holt einen Punkt gegen Nottingham Forest.

Gegen den Premier-League-Klub zeigen die "Blackies" eine beherzte Abwehrleistung und holen trotz eines Elfmeters gegen sie ein 0:0-Unentschieden (Zum Spielbericht>>>).

Drei Grazer zeigen eine einwandfreie Vorstellungen, einer kann gar nicht überzeugen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Oliver Christensen

90 Minuten

Hatte aufgrund der starken Leistung seiner Vorderleute über das Spiel nur wenig zu tun. Als er in der 35. Minute dann gebraucht wurde, war er zur Stelle und konnte den Elfmeter von Gibbs-White parieren.

Arjan Malic

88 Minuten

Der Rechtsvertediger hatte in der 8. Minute Glück, dass sein Foul knapp außerhalb des Strafraums war. Kurz darauf konnte er den Ball per Kopf von der Linie klären. Danach war er richtig in der Partie drinnen und konnte immer wieder entscheidend klären.

EMANUEL AIWU 

90 Minuten

In der ersten Hälfte hatte er immer wieder Probleme im Stellungsspiel. So auch in der 34. Minute als er zunächst zu spät dran war und dann bei einer Flanke mit seinem Arm an den Ball kam, wodurch er den Elfmeter verursachte. In der zweiten Halbzeit konnte er sich steigern und zeigte keine Patzer mehr.

Niklas Geyrhofer

57 Minuten

War bis zu seiner Auswechslung einer absoluter Fels in der Abwehr. Er zeigte eine nahezu fehlerloses Spiel und konnte in der 51. Minute Kalimuendo mit einer Weltklasse-Grätsche an einem guten Abschluss hindern. Nach dem Elfmeter hatte er Glück, dass der Schiedrichter einen Zweikampf im Strafraum gegen Yates nicht als Foul ahndete.

EMIR KARIC 

90 Minuten

In Summe mit einer durchaus souveränen Partie. Konnte im Zweikampf immer wieder überzeugen. Nur im Passspiel hatte er ein paar Fehler.

JON GORENC STANKOVIC 

90 Minuten

Spielte eine absolut souveräne Partie. War immer wieder mit wichtigen Zweikämpfen zur Stelle und auch im Passspiel war er einwandfrei. Eine Top-Leistung vom Kapitän.

Jacob Peter Hödl

90 Minuten

Der Youngster hatte in der Anfangsphase noch ein paar Probleme. Im Laufe des Spiels wurde er immer mutiger und besser. Vor allem in den Zweikämpfen zeigte er sehr viel Einsatz. Auch in die Offensive versuchte sich Hödl immer wieder mal miteinzuschalten.

TOMI HORVAT 

78 Minuten

In der 42. Minute hatte er eine super Aktion, als er sich im Zusammenspiel mit Rozga eine gute Abschlussmöglichkeit erspielte. Sonst zeigte Horvat aber eine eher unauffällige Partie.

OTAR KITEISHVILI 

57 Minuten

War abermals der beste Offensivspieler der Grazer. Immer wenn sich Sturm in der Offensive zeigte war Kiteishvili involviert. Seine beste Aktion hatte der Georgier in der 26. Minute, als er sich stark durch die Abwehr der Engländer dribbelte und mit seinem Abschluss nur knapp am Notingham Keeper scheiterte. Nach seiner Auswechslung zeigte Sturm sich nur noch selten in der Offensive.

FILIP ROZGA 

90 Minuten

War sehr bemüht und konnte mit seinen Sprints immer wieder für Entlastung sorgen. In der Offensive strahlte er jedoch zu wenig Gefahr aus.

MAURICE MALONE

57 Minuten

Das war nicht das Spiel des Deutschen. Immer wieder verlor er bei guten Angriffen den Ball, auch seinen Körper konnte er nur selten einsetzen. Konnte nach der Kiteishvili-Aktion in der 26. Minute zwar treffen, dabei stand er aber knapp im Abseits.

AXEL KAYOMBO

ab 57. Minute, Gelbe Karte

War bemüht, konnte aber nach seiner Einwechslung nur wenig gefährliche Akzente setzen.

SEEDY JATTA

ab 57. Minute

Hatte nur wenige Ballaktionen, die er auch nicht nutzen konnte.

Dimitri Lavalee

ab 57. Minute

Kam für Geyrhofer und konnte an dessen Leistung anknüpfen. Er ließ kaum was zu und zeigte sich auch im Passspiel sicher.

Stefan Hierländer

ab 78. Minute

Vom etatmäßigen Kapitän war nicht viel zu sehen, aber er half seinem Team den Punkt über die Zeit zu bringen.

JEYLAND MITCHELL

ab 88. Minute

Der Costa Ricaner kam in der Schlussphase, um das Remis abzusichern.

