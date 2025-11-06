Arnautovic schießt Roter Stern zum ersten EL-Sieg

Marko Arnautovic wird für Roter Stern Belgrad zum Matchwinner in der Europa League!

Der 36-Jährige schießt Roter Stern Belgrad zum ersten Sieg in dieser Europa-League-Saison. Arnautovic steht bei den Serben in der Startelf und trifft in Minute 85 per Elfmeter zum entscheidenden 1:0-Goldtor.

Roter Stern klettert mit dem Sieg auf Rang 24 und hält nun bei vier Zählern. Damit hält man auch die Chance auf das Playoff weiter am Leben.