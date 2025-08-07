Suche
    SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Dundee United Dundee United DUU
    Heute 21:00 Uhr
    • TV-Infos
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Details
    • Tabelle
    news

    UECL-Quali: Dieser Sender zeigt Rapid gegen Dundee LIVE

    Nach dem geglückten Bundesliga-Auftakt steht für Rapid die nächste Hürde in der Conference-League-Quali an: Auf diesem Sender ist das Spiel live zu sehen:

    UECL-Quali: Dieser Sender zeigt Rapid gegen Dundee LIVE Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der SK Rapid ist mit einem 1:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz (zum Spielbericht>>>) in die neue ADMIRAL-Bundesliga-Saison gestartet.

    Am heutigen Donnerstag geht es bereits mit der Qualifikation zur UEFA Conference League weiter. Im Hinspiel der 3. Quali-Runde gegen Dundee United (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) geht es für die Hütteldorfer darum, sich in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel kommenden Donnerstag in Schottland zu bringen.

    Die Partie wird im Free-TV auf ORF1 übertragen, bei ORF ON gibt es den Livestream.

    Rapid erwartet gegen Dundee einen

    Rapid erwartet gegen Dundee einen "richtigen Kampf"

    Europa Conference League
    Aus dem blau-weißen Fluch gelernt:

    Aus dem blau-weißen Fluch gelernt: "Natürlich war das Thema"

    Bundesliga
    EL-Quali: Dieser Sender zeigt WAC-Gastspiel bei PAOK

    EL-Quali: Dieser Sender zeigt WAC-Gastspiel bei PAOK

    Europa League
    Dieser Sender zeigt Banik Ostrava gegen Austria Wien

    Dieser Sender zeigt Banik Ostrava gegen Austria Wien

    Europa Conference League

    Mehr zum Thema

    Rapid erwartet gegen Dundee einen "richtigen Kampf"

    Rapid erwartet gegen Dundee einen "richtigen Kampf"

    Europa Conference League
    55
    UECL: Rapids Gegner für 3. Qualirunde steht fest

    UECL: Rapids Gegner für 3. Qualirunde steht fest

    Europa Conference League
    14
    Das sind die möglichen Playoff-Gegner von Austria und Rapid

    Das sind die möglichen Playoff-Gegner von Austria und Rapid

    Europa Conference League
    72
    Dieser Sender zeigt Banik Ostrava gegen Austria Wien

    Dieser Sender zeigt Banik Ostrava gegen Austria Wien

    Europa Conference League
    Rapid peilt erfolgreiches Stöger-Heimdebüt an

    Rapid peilt erfolgreiches Stöger-Heimdebüt an

    Europa Conference League
    35
    UECL-Quali: Hier siehst du Rapid gegen Decic LIVE

    UECL-Quali: Hier siehst du Rapid gegen Decic LIVE

    Europa Conference League
    6
    Tun es Rapid und Austria den "Bullen" gleich?

    Tun es Rapid und Austria den "Bullen" gleich?

    LAOLA1 Daily
    2
    Conference-League-Quali LIVE: Rapid steigt locker auf

    Conference-League-Quali LIVE: Rapid steigt locker auf

    Europa Conference League - Spielbericht
    61

    Kommentare