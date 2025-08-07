UECL-Quali: Dieser Sender zeigt Rapid gegen Dundee LIVE

Der SK Rapid ist mit einem 1:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz (zum Spielbericht>>>) in die neue ADMIRAL-Bundesliga-Saison gestartet.

Am heutigen Donnerstag geht es bereits mit der Qualifikation zur UEFA Conference League weiter. Im Hinspiel der 3. Quali-Runde gegen Dundee United (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) geht es für die Hütteldorfer darum, sich in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel kommenden Donnerstag in Schottland zu bringen.

Die Partie wird im Free-TV auf ORF1 übertragen, bei ORF ON gibt es den Livestream.