    PAOK Thessaloniki
    Wolfsberger AC
    Heute 19:30 Uhr
    EL-Quali: Dieser Sender zeigt WAC-Gastspiel bei PAOK

    Der WAC ist nach dem verpatzten Bundesliga-Auftakt auf Wiedergutmachung aus - dieser Sender zeigt das Europacup-Comeback der Kärntner in Griechenland live:

    Der Wolfsberger AC ist zurück im Europacup!

    Während der Auftakt zur neuen ADMIRAL-Bundesliga-Saison mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den SCR Altach (zum Spielbericht>>>) in die Hose gegangen ist, wollen die Kärntner in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League bei PAOK Thessaloniki (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) Wiedergutmachung betreiben.

    ORF1 steigt zur zweiten Halbzeit ab 20:30 Uhr bis zum Anpfiff des Heimspiels von SK Rapid gegen Dundee United live ein - die gesamte Partie gibt es aber im Livestream auf ORF ON zu sehen.

