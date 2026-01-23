AJ Auxerre AJ Auxerre AUX
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
NEWS

Ligue 1: PSG legt im Titelkampf mit Baidoos Lens vor

Nach der jüngsten Schmach in der UEFA Champions League holt das Pariser Starensemble in Auxerre einen Arbeitssieg.

Ligue 1: PSG legt im Titelkampf mit Baidoos Lens vor Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fünfter Liga-Sieg in Folge für Paris Saint-Germain!

Der amtierende Champions-League-Titelträger gewinnt am 19. Spieltag der Ligue 1 mit 1:0 auswärts bei AJ Auxerre. Vitinha, Dembele und Co. leisten damit nach der jüngsten CL-Niederlage bei Sporting Lissabon Wiedergutmachung.

Das Siegtor erzielt der französische Nationalspieler Bradley Barcola nach Vorlage von Ousmane Dembele erst in der 79. Spielminute.

Damit legt das Team von Cheftrainer Luis Enrique im Titelkampf gegen ÖFB-Kicker Samson Baidoo und seinen RC Lens vor.

Paris setzt sich vorübergehend an die Tabellenspitze. Am Samstagabend trifft Lens im Topduell im Velodrome auf Olympique Marseille (3.) und kann die Spitzenreiterposition dort zurückerobern.

