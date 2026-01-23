Ligue 1: PSG legt im Titelkampf mit Baidoos Lens vor

Fünfter Liga-Sieg in Folge für Paris Saint-Germain!

Der amtierende Champions-League-Titelträger gewinnt am 19. Spieltag der Ligue 1 mit 1:0 auswärts bei AJ Auxerre. Vitinha, Dembele und Co. leisten damit nach der jüngsten CL-Niederlage bei Sporting Lissabon Wiedergutmachung.

Das Siegtor erzielt der französische Nationalspieler Bradley Barcola nach Vorlage von Ousmane Dembele erst in der 79. Spielminute.

Damit legt das Team von Cheftrainer Luis Enrique im Titelkampf gegen ÖFB-Kicker Samson Baidoo und seinen RC Lens vor.

Paris setzt sich vorübergehend an die Tabellenspitze. Am Samstagabend trifft Lens im Topduell im Velodrome auf Olympique Marseille (3.) und kann die Spitzenreiterposition dort zurückerobern.