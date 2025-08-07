Suche
    Dieser Sender zeigt Banik Ostrava gegen Austria Wien

    Die Wiener Austria trifft heute im Hinspiel der dritten Runde der Conference-League-Quali auf Banik Ostrava - hier siehst du das Spiel live im TV:

    Der Auftakt zur neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga ist für Austria Wien mit einem 2:2 beim GAK (zum Spielbericht>>>) nicht nach Wunsch verlaufen. Besser soll es heute in der Qualifikation zur UEFA Conference League werden.

    Die "Veilchen" treffen in der 3. Quali-Runde in Tschechien auf Banik Ostrava (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Beim Dritten der abgelaufenen Chance-Liga-Saison sieht Trainer Stephan Helm eine "teilweise ganz starke individuelle Qualität sowie ein sehr solides Kollektiv. Es ist eine physische und kompakte Mannschaft."

    Das Gastspiel des FAK im Městský stadion gibt es im Free-TV auf ORF1 sowie im Livestream auf ORF ON zu sehen. Der Vorbericht startet um 18:10 Uhr.

