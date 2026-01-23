Serie A: Inter mit Gala nach Zwei-Tore-Rückstand

Inter Mailand bleibt in der italienischen Serie A im zehnten Spiel in Folge unbesiegt.

Der Champions-League-Finalist der Vorsaison schlägt Pisa SC am Freitagabend im heimischen San Siro mit 6:2. Dabei deutet anfangs alles auf eine Überraschung hin.

Moreo (11./23.) bringt den Aufsteiger mit einem Doppelpack früh auf Kurs. Noch vor der Halbzeitpause reißen die Hausherren das Ruder aber herum. Zielinski trifft vom Elfmeterpunkt (39.), Lautaro Martinez (41.) und Francesco Esposito (45+2.) sorgen für den 3:2-Pausenstand.

Inter gnadenlos

In Halbzeit zwei sorgt die Mannschaft von Trainer Christian Chivu für klare Verhältnisse.

Federico Dimarco trifft zuerst sehenswert per Volley zum 4:2 (82.), Joker Ange Bonny macht mit dem 5:2 den Deckel drauf (86.). Den Schlusspunkt setzt Routinier Henrikh Mkhitaryan (90+3.).

Inter setzt sich dank des dritten Siegs am Stück vorübergehend an der Tabellenspitze ab, liegt nun mit einem Spiel mehr und sechs Punkten Vorsprung auf die AC Milan auf Platz eins.

Pisa, das Anfang November sein einziges Ligaspiel gewann, nimmt den letzten Tabellenrang ein.