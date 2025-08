Der SK Rapid startet erfolgreich in die ADMIRAL-Bundesliga-Saison 2025/26. Die Mannschaft von Peter Stöger bezwingt Blau-Weiß Linz im eigenen Stadion knapp, aber verdient mit 1:0.

Schon in der Anfangsphase belohnt sich Rapid für einen dominanten Beginn. Eine Flanke von Neuzugang Bolla findet Antiste, der per Kopf für den ebenfalls neuen Peter Dahl auflegt. Der Norweger trifft bei seinem Bundesliga-Debüt per Kopf zur frühen Führung (9.).

Die Hütteldorfer bleiben auch danach spielbestimmend, lassen aber mehrere Chancen ungenutzt. Sowohl Dahl als auch Antiste scheitern an Linz-Keeper Baier oder sich selbst.

Hedl rettet den Sieg in letzter Sekunde

Blau-Weiß Linz kommt erst gegen Ende der ersten Hälfte gefährlich vor das Tor, als Maier per Volley nur die Latte trifft. Auch in der zweiten Halbzeit bleibt Rapid überlegen, doch der erlösende zweite Treffer will nicht fallen.

So bleibt es bis zum Schluss spannend und beinahe gelingt den Gästen der Ausgleich. Joker Simon Seidl scheitert jedoch in der 90. Minute an Rapid-Schlussmann Hedl, der mit einer starken Parade den Sieg festhält.

Rapid feiert damit den erhofften Auftakterfolg. Blau-Weiß Linz muss trotz couragierter Leistung die drei Punkte in Hütteldorf lassen.