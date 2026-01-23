Das Hamburger Stadtderby im Rahmen des 19. Bundesliga-Spieltags endet mit einem Remis.

Der FC St. Pauli und der HSV trennen sich am Freitagabend am Millerntor in einer umkämpften Partie mit 0:0. Weder die "Kiezkicker" noch der "Bundesliga-Dino" erspielen sich über 90 Minuten viele Torchancen.

ÖFB-Legionär Jannik Robatsch (21) sitzt auf Seiten der Hausherren über 90 Minuten auf der Ersatzbank. Seine Landsmänner David Nemeth und Simon Spari fehlen weiter verletzt.

St. Pauli liegt damit aktuell auf Relegationsplatz 16, der HSV rangiert vorübergehend auf Platz 13.