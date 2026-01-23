David Affengruber und der FC Elche kassieren am 21. Spieltag von LaLiga eine bittere Niederlage.

Die "Franjiverdes" müssen sich am Freitagabend beim Tabellenvorletzten UD Levante mit 2:3 geschlagen geben.

Rodrguez (11.) bringt Affengruber und Co. im Estadio Ciudad de Valencia früh in Führung. Das 1:0 bleibt bis Minute 50 bestehen: Levante-Kapitän Martinez trifft zum 1:1, wenig später legt Levante durch de la Fuente nach (68.).

Irre Schlussphase

Doch Elche gibt nicht auf, erobert in der Nachspielzeit vermeintlich einen Punkt: Per Fallrückzieher stellt Boayar nach auf 2:2 (90.+2).

Doch Levante gelingt am Ende die Sensation - in der sechsten Minute der Nachspielzeit Innenverteidiger Alan Maturro das 3:2-Siegtor. ÖFB-Legionär Affengruber spielt über die vollen 90 Minuten.

Elche bleibt mit 24 Punkten Tabellen-Achter und ist seit vier Spielen ohne Sieg. Levante sammelt Big Points im Abstiegskampf, ist aber weiterhin Vorletzter (17 Pkt.).