-
Pablo Martínez
-
Adrian De La Fuente
-
Alan Matturro
-
Alvaro Rodriguez
-
Adam Boayar Benaisa
90.+6! Last-Minute-Pleite für Affengruber und Elche
Für den ÖFB-Legionär und seinen Klub setzt es in Valencia eine bittere Niederlage.
David Affengruber und der FC Elche kassieren am 21. Spieltag von LaLiga eine bittere Niederlage.
Die "Franjiverdes" müssen sich am Freitagabend beim Tabellenvorletzten UD Levante mit 2:3 geschlagen geben.
Rodrguez (11.) bringt Affengruber und Co. im Estadio Ciudad de Valencia früh in Führung. Das 1:0 bleibt bis Minute 50 bestehen: Levante-Kapitän Martinez trifft zum 1:1, wenig später legt Levante durch de la Fuente nach (68.).
Irre Schlussphase
Doch Elche gibt nicht auf, erobert in der Nachspielzeit vermeintlich einen Punkt: Per Fallrückzieher stellt Boayar nach auf 2:2 (90.+2).
Doch Levante gelingt am Ende die Sensation - in der sechsten Minute der Nachspielzeit Innenverteidiger Alan Maturro das 3:2-Siegtor. ÖFB-Legionär Affengruber spielt über die vollen 90 Minuten.
Elche bleibt mit 24 Punkten Tabellen-Achter und ist seit vier Spielen ohne Sieg. Levante sammelt Big Points im Abstiegskampf, ist aber weiterhin Vorletzter (17 Pkt.).