Aller guten Dinge sind drei!

Nach den Absagen von Andreas Schicker und Markus Katzer dürfte Red Bull Salzburg mit Marcus Mann, aktuell Geschäftsführer Sport in Hannover, den neuen Wunschkandidaten gefunden haben.

Allerdings: Die Verpflichtung könnte teuer werden - eine Millionen-Ablöse steht im Raum!

Doch wer ist Marcus Mann eigentlich? Welche Karriere brachte ihn in diese Position? Welche Erfolge hat der 41-Jährige vorzuweisen – und warum könnte er sich für Salzburg entscheiden, obwohl auch der VfL Wolfsburg um ihn buhlte?

In einer Spezial-Ausgabe von Europacöp stellen euch Hannes Kristoferitsch und Johannes Hofer (Canal+) den möglichen neuen starken Mann in Salzburg vor – und liefern zudem einen kleinen Ausblick auf die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Salzburg.

Hier ansehen: