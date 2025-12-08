Slot vor CL-Duell bei Inter Mailand stark unter Druck

In der Liga nur auf Rang neun, in der UEFA Champions League außerhalb der fixen Achtelfinalplätze und nur ein Sieg in den jüngsten sechs Pflichtspielen: Bei Liverpool ist Feuer am Dach.

Dieses will der englische Meister am Dienstag (21.00 Uhr/LIVE-Ticker >>>) im sechsten Spiel der Ligaphase der "Königsklasse" bei Inter Mailand löschen. Die aktuelle Form spricht aber für die auf Rang vier liegenden Italiener. Unter Druck steht auch der FC Barcelona im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Mit einem 1:1 gegen Sunderland und einem 3:3 bei Leeds United am Samstag verlor Liverpool innerhalb weniger Tage in der Premier League weiter an Boden. Schon zehn Punkte fehlen nach 15 Partien auf Spitzenreiter Arsenal.

"Ich sehe positive Sachen, aber es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass das so ist, das Resultat dann aber nicht mit der Leistung zusammenpasst", sagte Liverpool-Trainer Arne Slot, der Stürmerstar Mo Salah offenbar kurzerhand aus dem Kader gestrichen hat.

Hätte man mit 3:2 oder 2:0 gewonnen, hätte man von einem kontrollierten, dominanten Auftritt gegen einen sehr starken Gegner sprechen können. So aber sei die Stimmung in der Kabine "richtig hart" gewesen.

"Es geht uns allen gleich schlecht im Moment, ich hoffe aber, dass alle sehen, dass die Spieler richtig hart kämpfen, kombiniert mit gutem Fußball." Fakt ist aber auch, dass Liverpool viel zu viele Gegentore kassiert. "Wir haben auch gegen Leeds kaum eine Chance zugelassen und drei Gegentore erhalten", erläuterte Slot.

Weiterentwicklung für Slot sichtbar

Das sei extrem bitter, da eine Weiterentwicklung für ihn sichtbar sei. "Wenn du am Ende aber nicht mit guten Resultaten belohnt wirst, macht das etwas mit den Spielern", betonte der Niederländer.

Die setzen auf "harte Arbeit" und "Zusammenhalt", wie Hugo Ekitike betonte: "Nur so können wir eine großartige Saison schaffen." Auf CL-Ebene hatte es für Liverpool zuletzt mit einem Heim-1:4 gegen PSV Eindhoven einen herben Dämpfer gegeben. Bei einer weiteren Niederlage droht dem aktuell 13. zwei Runden vor Schluss der Fall aus den Top 16.

Ein gutes Omen könnte aber der 9. Dezember sein, an diesem Tag haben die "Reds" seit 1933 von 16 Partien nur zwei verloren. Bei Inter stellt sich die Situation ganz anders da.

In der Serie A fehlt nach einem 4:0 gegen Como nur ein Punkt auf die Tabellenspitze, in der "Königsklasse" läuft nach vier Siegen in fünf Partien - die einzige Niederlage gab es zuletzt mit einem 1:2 bei Atletico Madrid - und einem Torverhältnis von 12:3 auch alles ziemlich nach Plan für den Finalisten der vergangenen Saison. Der ist in Europacup-Heimspielen seit September 2022 sowie 18 Partien ungeschlagen.

Barcelona ist nach je zwei Siegen und Niederlagen sowie einem Remis in der CL als 18. hinter den Erwartungen zurück. Gegen schwächelnde Frankfurter will die Truppe von Coach Hansi Flick nun an die Ligaform anknüpfen, da gab es für den LaLiga-Tabellenführer fünf Siege am Stück. Erstmals treten die Katalanen in der CL im erneuerten Estadio Camp Nou an, weil der Umbau noch nicht abgeschlossen ist, dürfen aber nur rund 45.000 Fans dabei sein.

Bayern mit "Alpen-Zidane" Laimer

Im Frühspiel peilt Bayern München gegen Sporting Lissabon Sieg Nummer fünf an. "Es wird auf genau das Gleiche ankommen. Schnell zu regenerieren und dann mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Mindset in das Spiel zu gehen und dort auch wieder drei Punkte zu holen", gab Konrad Laimer die Marschroute vor. Der ÖFB-Teamspieler erarbeitete sich mit seinem sehenswerten Treffer beim Liga-5:0 in Stuttgart neue Spitznamen, wird ab sofort auch "Alpen-Zidane" oder "Konradinho" gerufen.

Wichtige Schritte in Richtung K.o.-Phase wollen mit Kevin Danso (Tottenham/gegen Slavia Prag), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise/gegen Olympique Marseille) und Yusuf Demir (Galatasaray Istanbul/bei AS Monaco) auch andere ÖFB-Legionäre machen.