NEWS

Blitz-Comeback! Bayern wenden zweite CL-Niederlage ab

Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten bringt Laimer und Co. gegen Sporting Lissabon zurück in die Spur.

Blitz-Comeback! Bayern wenden zweite CL-Niederlage ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bayern München gewinnt am sechsten Spieltag der UEFA Champions League 2025/26 gegen Sporting Lissabon.

Der deutsche Rekordmeister setzt sich am Dienstagabend in der heimischen Allianz Arena mit 3:1 gegen die Portugiesen durch.

Dabei deutet zwischenzeitlich viel auf eine Sensation hin. Ein Eigentor von Joshua Kimmich bringt die Gäste nach 54 Minuten mit 1:0 in Führung.

Wenig später wachen die Bayern aber auf und drehen das Spiel: Gnabry stellt nach einem Eckball per Volley auf 1:1 (65.), zwei Minuten später bringt Youngster Lennart Karl die Kompany-Truppe nach Laimer-Assist in Führung (67.).

Die Vorentscheidung besorgt dann - nach einer Freistoßflanke - Innenverteidiger Jonathan Tah (77.). Konrad Laimer steht über die vollen 90 Minuten am Feld und rangiert mit seinem Klub auf Tabllenplatz zwei der Champions-League-Ligaphase.

