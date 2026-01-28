Geldregen? Sturm Graz könnte von möglichem Juve-Deal profitieren

Im Jänner 2025 verließ Mika Biereth den SK Sturm Graz in Richtung AS Monaco. 13 Millionen Euro an Ablöse wurden laut transfermarkt überwiesen, etwa ein Drittel soll bei Ex-Klub Arsenal gelandet sein.

Jetzt könnte der SK Sturm Graz von einem etwaigen Wechsel des Dänen profitieren. Laut "Tutto Sport" hat sich Juventus Turin bezüglich des Angreifer erkundigt, das Profil passe zum Klub.

Aber nicht nur die Italiener melden Interesse an. Laut Transferinsider Ekrem Konur denke auch der niederländische Topklub PSV Eindhoven an den Dänen. Monaco fordere ungefähr 47 Millionen Euro. Biereths Marktwert beläuft sich auf 22 Millionen Euro.

Sturm würde von Transfer profitieren

Davon könnte auch der SK Sturm profitieren. Laut transfermarkt-Profil besitzt Sturm nämlich eine Weiterverkaufsklausel. "Ablöse von Monaco an Sturm kann durch Boni auf 15 Mio. und durch Weiterverkaufsbeteiligung auf 20 Mio. € steigen", ist dort zu lesen.

Dem österreichischen Meister würde ein Biereth-Deal also wohl entgegenkommen. Im Fürstentum hat der Däne noch bis 2030 einen Vertrag, aktuell ist er dort aber nicht immer erste Wahl.