Tiefer Fall: Chelsea löst Vertrag mit Sterling auf

Wenige Spieler stürzten innerhalb von ein paar Jahren mehr ab als Raheem Sterling.

2019 wurde der Flügelspieler im Alter von 24 Jahren Englands Fußballer des Jahres, 2022 gewann er zuletzt die Premier League mit Manchester City. Nach dieser Saison versuchte er beim FC Chelsea sein Glück - ein Unterfangen, das nie ganz aufgehen sollte.

Durch seinen 56-Millionen-Euro-Wechsel zu den Blues avancierte er zu einem der Topverdiener der Liga (kolportiert 19,6 Mio. Euro pro Jahr). Eineinhalb Jahre vor Vertragsende des Engländers einigen sich beide Seiten nun auf eine Vertragsauflösung.

Keine Spielminute in dieser Saison

Wirklich überzeugen konnte er in London nicht, weder bei Chelsea noch während seiner Leihe bei Arsenal. In seiner besten Saison kam er auf acht Tore und sieben Vorlagen in der Premier League.

Zu Beginn der laufenden Spielzeit wurde der mittlerweile 31-Jährige ausgemustert. Ein Wechsel im Sommer kam nicht zustande, woraufhin er keine einzige Minute für Chelsea am Platz findet.