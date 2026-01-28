Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Zwischen 2010 und 2013 trainierte Jose Mourinho Real Madrid, dabei gelang es den Portugiesen 2011/12 den damals dominanten FC Barcelona den Meistertitel abzujagen.

Am Mittwoch empfängt der Startrainer mit seinem aktuellen Klub Benfica die Madrilenen. In der spanischen Hauptstadt hat aktuell - zumindest interimistisch - einer seiner Ex-Spieler das Sagen.

Mourinho gegen einen seiner Jungs

Alvaro Arbeloa coacht Real seit dem Aus von Xabi Alonso. Mourinho, der ihn als "einer seiner Jungs" beschreibt, meint zum ehemaligen Linksverteidiger: "Aus menschlicher Sicht ist er einer meiner Lieblingsspieler. Er war nicht der Beste, aber vielleicht einer der besten Männer bei Real Madrid. Ich hoffe, dass für Arbeloa alles gut läuft und er eine fantastische Karriere hat."

Von den Qualitäten des Real-Coaches ist überzeugt. "Arbeloa kann jeden Verein der Welt trainieren", so Mourinho.

Auch Lob für Alonso

Auch für den mittlerweile entlassenen Xabi Alonso (ebenfalls Real-Spieler unter Mourinho) hat der Portugiese nur positive Worte über.

"Xabi ist ein weiterer meiner Jungs. Es ist eine große Freude, was er in Leverkusen erreicht hat, und auch, dass er nach Madrid gekommen ist. Was danach passiert ist und warum es so geendet hat, interessiert mich nicht", so Mourinho.

Am Mittwoch besteht für Benfica (aktuell sechs Punkte) bei einem Sieg nur mehr eine kleine Chance auf ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Mourinho macht klar: "Wir spielen gegen eine großartige Mannschaft und großartige Spieler. Entweder man tötet oder man wird getötet."