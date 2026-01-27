Dieser Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Am 8. Spieltag der UEFA Champions League empfängt Borussia Dortmund Inter Mailand (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Im Duell zwischen den Topklubs hält nur ein Sieg die Hoffnung auf die direkte Qualifikation für die K.-o.-Phase am Leben.

Inter reist als Tabellen-14. nach Dortmund und liegt damit nur einen Zähler hinter den begehrten Top 8. Für den italienischen Tabellenführer und Vorjahresfinalisten wäre das Verpassen der direkten Qualifikation eine Enttäuschung.

Während Dortmund in der Deutschen Bundesliga mit konstanten Leistungen überzeugt, ließ die Mannschaft international zu oft Punkte liegen und befindet sich derzeit auf dem 16. Tabellenrang.

Wenn du die Partie von zu Hause aus mitverfolgen willst, kannst du das mit CANAL+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 20:00 Uhr live.

