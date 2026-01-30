Das sind die Playoff-Duelle in der UEFA Champions League
Die Lose sind gezogen, die Duelle stehen fest. In Nyon wurden nun die acht Partien der Playoffs zur K.o.-Runde ausgelost.
Nach der Ligaphase ist vor den Playoffs in der UEFA Champions League!
Während sich die Top acht fix für das Achtelfinale qualifiziert haben, müssen die Plätze neun bis 24 nun in den Playoffs eine Extra-Runde einlegen.
Die Auslosung in Nyon ergab nun folgende acht Partien:
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Benfica Lissabon - Real Madrid
FK Qarabag - Newcastle United
Bodö/Glimt - Inter Mailand
Galatasaray Istanbul - Juventus Turin
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
Club Brügge - Atletico Madrid
Olympiakos Piräus - Bayer 04 Leverkusen
Gespielt wird im Februar
Die Duelle werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen, wobei die gesetzte Mannschaft (Ligaphase Platz 9-16) grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Jeder Verein spielt grundsätzlich einmal an einem Dienstag und einmal an einem Mittwoch.
Hinspiele: 17./18. Februar 2026
Rückspiele: 24./25. Februar 2026
Die acht Klubs, die sich in den Play-offs der K.o.-Phase durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein, die Auslosung für die Paarungen findet am Freitag, den 27. Februar 2026, stattfindet.
Fix im Achtelfinale stehen der FC Arsenal, Bayern München, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, FC Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.