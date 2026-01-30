NEWS

Das sind die Playoff-Duelle in der UEFA Champions League

Die Lose sind gezogen, die Duelle stehen fest. In Nyon wurden nun die acht Partien der Playoffs zur K.o.-Runde ausgelost.

Das sind die Playoff-Duelle in der UEFA Champions League Foto: © getty
Nach der Ligaphase ist vor den Playoffs in der UEFA Champions League!

Während sich die Top acht fix für das Achtelfinale qualifiziert haben, müssen die Plätze neun bis 24 nun in den Playoffs eine Extra-Runde einlegen.

Die Auslosung in Nyon ergab nun folgende acht Partien:

AS Monaco - Paris Saint-Germain

Benfica Lissabon - Real Madrid

FK Qarabag - Newcastle United

Bodö/Glimt - Inter Mailand

Galatasaray Istanbul - Juventus Turin

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

Club Brügge - Atletico Madrid

Olympiakos Piräus - Bayer 04 Leverkusen

Gespielt wird im Februar

Die Duelle werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen, wobei die gesetzte Mannschaft (Ligaphase Platz 9-16) grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Jeder Verein spielt grundsätzlich einmal an einem Dienstag und einmal an einem Mittwoch.

Hinspiele: 17./18. Februar 2026
Rückspiele: 24./25. Februar 2026

Die acht Klubs, die sich in den Play-offs der K.o.-Phase durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein, die Auslosung für die Paarungen findet am Freitag, den 27. Februar 2026, stattfindet.

Fix im Achtelfinale stehen der FC Arsenal, Bayern München, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, FC Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

