Kein vorzeitiger Bayern-Abgang: Wende bei Leon Goretzka

Der Vertrag von DFB-Star Leon Goretzka beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Über einen Abgang wurde in den letzten Wochen medial spekuliert.

Die spanische "Marca" berichtete am Donnerstag von einem bevorstehenden Wintertransfer zu Atletico Madrid >>>

Daraus wird nichts. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg, der kurz nach der "Marca"-Meldung einen fixen Deal dementierte, vermeldete am späten Donnerstagabend auf "X" den Verbleib des Mittelfeldspielers in München.

"Es ist so gut wie entschieden, dass Leon Goretzka das Angebot von Atletico Madrid ablehnt und bis zum Ende der Saison beim FC Bayern bleibt", so Plettenberg. Der Deutsche will offenbar erst nach dem Sommer ein neues Kapitel starten. Bayern soll für einen Winterabgang bereit gewesen sein.

Freund bestätigt: Vertrag wird nicht verlängert

Sportdirektor Christoph Freund bestätigt auf einer Pressekonferenz die Meldung. Goretzka bleibe demnach bei Bayern, wird den Klub aber im Sommer nach Vertragsende verlassen. Der auslaufende Vertrag mit dem Mittelfeldspieler werde nicht verlängert.

Konkret interessiert an einer Verpflichtung Goretzkas seien laut Plettenberg weiterhin Atletico Madrid aber auch der AC Milan.