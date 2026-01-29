Bericht: Bayern-Abgang von Goretzka ist besiegelt

Nach siebeneinhalb Jahren dürfte sich die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München langsam dem Ende neigen. Sein Vertrag läuft ohnehin nur mehr bis Sommer.

Atletico Madrid wurde intensiv mit dem Deutschen in Verbindung gebracht. Laut "Marca" habe sich der spanische Spitzenklub jetzt mit den Bayern auf einen Winterdeal geeinig. Die "Rojiblancos" sollen nach Verhandlungen ein halbes Jahr vor Vertragsende eine Ablösesumme von zwei bis drei Millionen Euro überweisen.

Deutscher Reporter dementiert spanische Gerüchte

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet Gegenteiliges. Noch soll keine Einigung gefallen sein. Bayern sei aber bereit, bei einer entsprechenden Summe den Mittelfeld-Mann ziehen zu lassen.

Sportdirektor Christoph Freund meinte am Mittwoch bei "Sky": "Der Leon ist ein wichtiger Spieler für uns, er hat auch viele Spiele für uns gemacht. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, da gibt es noch keine finale Entscheidung." Ein Abgang sei aber nicht ausgeschlossen.