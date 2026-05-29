FC Arsenal: Von der Lachnummer zu den Unvermeidbaren

Der FC Arsenal ist Meister, erstmals seit 22 Jahren. Doch der Premier-League-Titel könnte nicht nur die Krönung, sondern der Beginn von etwas ganz Großem werden.

Denn erst zum zweiten Mal in der 140-jährigen Vereinshistorie steht Arsenal im Finale der Champions League. Im Endspiel gegen PSG und Starcoach Luis Enrique prallen Welten aufeinander.

Langer Weg zum unansehnlichen Ziel

Paris Saint-Germain musste sich erst von den Superstars trennen und einem großen Trainer mit klarer Philosophie vertrauen, damit der große Wurf gelingt. Bei den "Gunners" sah der Weg zurück in die europäische Elite völlig anders aus.

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Es war ein Weg, der 2019 begann. Unai Emery scheiterte daran, Legende Arsene Wenger als Arsenal-Cheftrainer zu beerben. Nach Rang fünf in der Vorsaison wurde er als Tabellenachter im Dezember 2019 entlassen.

Ein mutiger Schritt, der zuerst nicht aufging

Zum Nachfolger des Wenger-Erben wurde überraschenderweise ein völlig unerfahrener Cheftrainer: Mikel Arteta. Der Spanier war einst Kapitän der Nordlondoner.

Als Coach arbeitete er lediglich drei Jahre als "Co" bei Manchester City. Sofort erhielt er einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.