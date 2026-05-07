Bitter! Rivale storniert Arsenal-Fan die CL-Finalreise

Der FC Arsenal steht erstmals seit 20 Jahren im Finale der UEFA Champions League. Der Glaube an Mikel Arteta war bei einem Arsenal-Fan immer da, wie man auf einem "X"-Post von "DAZN" sieht.

"Nie gezweifelt. Wir vertrauen in Arteta. 186 Pfund für ein Hotel, wenn du im vergangenen Sommer daran geglaubt hast, 1,2 Tausend Pfund jetzt", schreibt Sam Frank zu einer Hotelreservierung im Zeitraum des Finals in Budapest.

Spurs-Fan storniert billige Unterkunft

Jetzt gibt es aber bittere Nachrichten für ihn, der "Gunner" hat die Reservierungsnummer nicht zensiert. So ist in einem weiteren Post von Spurs-Fan Henry Smith zu lesen: "Genieß deine Reise." Angefügt ist ein Screenshot einer Hotelstornierung.

Es ist also gut möglich, dass der rivalisierende Fan jetzt tiefer in die Tasche greifen muss.