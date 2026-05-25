NEWS

Diese Teams haben ihr Champions-League-Ticket für 2026/27

Noch vor dem großen Finale zwischen PSG und Arsenal sind die meisten CL-Plätze für die kommende Saison schon vergeben. Ein Überblick:

Diese Teams haben ihr Champions-League-Ticket für 2026/27 Foto: © imago sportfotodienst
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Obwohl das CL-Endspiel erst am Samstag ansteht (im LIVE-Ticker ab 18:00 Uhr), steht schon ein Großteil des Teilnehmerfeldes für die kommende Saison fest.

Neben den großen Anwärtern auf den Henkelpott feiert der Serie-A-Verein Como 1907 sein Debüt in Königsklasse.

Aus österreichischer Sicht wird der LASK als Meister und der SK Sturm Graz als Vizemeister in der Qualifikation um die CL-Teilnahme kämpfen.

29 Vereine haben ihr CL-Ticket bereits gelöst. Noch sieben Mannschaften werden durch die CL-Qualifikation dazustoßen.

Die Übersicht aller CL-Vereine:

Premier League/England (5 Vereine)

La Liga/Spanien (5)

Deutsche Bundesliga (4)

Serie A/Italien (4)

Lique 1/Frankreich (3)

Primeira Liga/Portugal (2)

Eredivisie/Niederlande (2)

  • PSV Eindhoven (Meister)

  • Feyenoord Rotterdam (2.)

Jupiler Pro League/Belgien (1)

  • Club Brügge (Meister)

Süper Lig/Türkei (1)

  • Galatasaray Istanbul (Meister)

Chance Liga/Tschechien (1)

Premier Liga/Ukraine (1)

  • Shakhtar Donetsk (Meister)

Mehr zum Thema

Emotionaler Guardiola-Abschied bei Manchester City

Emotionaler Guardiola-Abschied bei Manchester City

Premier League
2
Überraschung! Spaniens WM-Kader ohne Real-Spieler

Überraschung! Spaniens WM-Kader ohne Real-Spieler

FIFA WM
2
Aston Villa wird Vierter: Das ändert sich für Sturm und Salzburg

Aston Villa wird Vierter: Das ändert sich für Sturm und Salzburg

Bundesliga
72
Verpatzter Guardiola-Abschied: Man City unterliegt Aston Villa

Verpatzter Guardiola-Abschied: Man City unterliegt Aston Villa

Premier League
1
Como in der Königsklasse! Milan verspielt CL-Teilnahme

Como in der Königsklasse! Milan verspielt CL-Teilnahme

Serie A
8
Haaland holt sich zum dritten Mal den Goldenen Schuh

Haaland holt sich zum dritten Mal den Goldenen Schuh

Premier League
13
Premier League LIVE: Manchester City - Aston Villa

Premier League LIVE: Manchester City - Aston Villa

Premier League

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Manchester United FC Liverpool Manchester City FC Arsenal Real Madrid FC Barcelona Borussia Dortmund FC Bayern München RB Leipzig SK Sturm Graz LASK Atletico Madrid Aston Villa VfB Stuttgart Paris Saint-Germain OSC Lille AS Roma Inter Mailand RC Lens SSC Napoli Sporting Lissabon Slavia Prag PSV Eindhoven Como 1907 Galatasaray SK Feyenoord Rotterdam FC Porto Real Betis Balompie Villareal CF Shakhtar Donetsk Club Brügge