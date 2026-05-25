Diese Teams haben ihr Champions-League-Ticket für 2026/27

Obwohl das CL-Endspiel erst am Samstag ansteht (im LIVE-Ticker ab 18:00 Uhr), steht schon ein Großteil des Teilnehmerfeldes für die kommende Saison fest.

Neben den großen Anwärtern auf den Henkelpott feiert der Serie-A-Verein Como 1907 sein Debüt in Königsklasse.

Aus österreichischer Sicht wird der LASK als Meister und der SK Sturm Graz als Vizemeister in der Qualifikation um die CL-Teilnahme kämpfen.

29 Vereine haben ihr CL-Ticket bereits gelöst. Noch sieben Mannschaften werden durch die CL-Qualifikation dazustoßen.

Die Übersicht aller CL-Vereine:

Premier League/England (5 Vereine)

La Liga/Spanien (5)

Deutsche Bundesliga (4)

Serie A/Italien (4)

Inter Mailand (Meister)

SSC Napoli (2.)

AS Rom (3.)

Como 1907 (4.)

Lique 1/Frankreich (3)

Paris Saint-Germain (Meister)

RC Lens (2.)

Lille OSC (3.)

Primeira Liga/Portugal (2)

FC Porto (Meister)

Sporting Lissabon (2.)

Eredivisie/Niederlande (2)

PSV Eindhoven (Meister)

Feyenoord Rotterdam (2.)

Jupiler Pro League/Belgien (1)

Club Brügge (Meister)

Süper Lig/Türkei (1)

Galatasaray Istanbul (Meister)

Chance Liga/Tschechien (1)

Premier Liga/Ukraine (1)