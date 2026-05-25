Diese Teams haben ihr Champions-League-Ticket für 2026/27
Noch vor dem großen Finale zwischen PSG und Arsenal sind die meisten CL-Plätze für die kommende Saison schon vergeben. Ein Überblick:
Obwohl das CL-Endspiel erst am Samstag ansteht (im LIVE-Ticker ab 18:00 Uhr), steht schon ein Großteil des Teilnehmerfeldes für die kommende Saison fest.
Neben den großen Anwärtern auf den Henkelpott feiert der Serie-A-Verein Como 1907 sein Debüt in Königsklasse.
Aus österreichischer Sicht wird der LASK als Meister und der SK Sturm Graz als Vizemeister in der Qualifikation um die CL-Teilnahme kämpfen.
29 Vereine haben ihr CL-Ticket bereits gelöst. Noch sieben Mannschaften werden durch die CL-Qualifikation dazustoßen.
Die Übersicht aller CL-Vereine:
Premier League/England (5 Vereine)
FC Arsenal (Meister)
Manchester City (2.)
Manchester United (3.)
Aston Villa (4.)
FC Liverpool (5.)
La Liga/Spanien (5)
FC Barcelona (Meister)
Real Madrid (2.)
FC Villarreal (3.)
Atletico Madrid (4.)
Real Betis (5.)
Deutsche Bundesliga (4)
FC Bayern München (Meister)
Borussia Dortmund (2.)
RB Leipzig (3.)
VFB Stuttgart (4.)
Serie A/Italien (4)
Inter Mailand (Meister)
SSC Napoli (2.)
AS Rom (3.)
Como 1907 (4.)
Lique 1/Frankreich (3)
Paris Saint-Germain (Meister)
RC Lens (2.)
Lille OSC (3.)
Primeira Liga/Portugal (2)
FC Porto (Meister)
Sporting Lissabon (2.)
Eredivisie/Niederlande (2)
PSV Eindhoven (Meister)
Feyenoord Rotterdam (2.)
Jupiler Pro League/Belgien (1)
Club Brügge (Meister)
Süper Lig/Türkei (1)
Galatasaray Istanbul (Meister)
Chance Liga/Tschechien (1)
Slavia Prag (Meister)
Premier Liga/Ukraine (1)
Shakhtar Donetsk (Meister)