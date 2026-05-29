Kalajdzic: Gedanken an die Krönung, nicht an die Zukunft

Sasa Kalajdzic hat eine außergewöhnliche Saison hinter sich.

Anfang September dockte der Wiener leihweise beim LASK an. Das Ziel war, nach langer Verletzungspause endlich wieder regelmäßig Fußball zu spielen.

Neun Monate später kann getrost behauptet werden, dass dieser Plan nicht nur aufgegangen ist, sondern wohl selbst die Erwartungen des Kickers übertroffen wurden.

"Es war für mich persönlich perfekt"

Der Stürmer wurde mit den Linzern Meister und Cupsieger, war im Frühjahr einer der besten Spieler der ADMIRAL Bundesliga, vielleicht sogar überhaupt der beste Spieler der Liga.

"Es war für mich persönlich perfekt", sagt der 28-Jährige. Er habe mit Didi Kühbauer einen Trainer gehabt, "der gewusst hat, was ich brauche".