Wird Ried bei der Trainersuche in Favoriten fündig?

Kommt der neue Ried-Cheftrainer aus Favoriten?

Wie "Sky" berichtet, soll Young-Violets-Coach Maximilian Uhlig auf der Kandidatenliste der Innviertler gelandet sein.

Ein Treffen mit Rieds Geschäftsführer Sport, Wolfgang Fiala, habe es bereits gegeben. Aktuell macht der 33-Jährige den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs.

Uhlig ist seit Sommer 2024 Cheftrainer der Young Violets. Die zweite Mannschaft der Austria führte er in seiner Premierensaison in die ADMIRAL 2. Liga. In der abgelaufenen Saison wurden die Violets Achter.

Zuvor arbeitete Uhlig im Austria-Nachwuchs, trainierte zudem kurzzeitig den SV Stripfing.