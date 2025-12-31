Zieht es einen Salzburg-Offensivspieler in die Premier League?

Verliert Red Bull Salzburg im Winter Youngster Moussa Kounfolo Yeo?

Laut einem Bericht des "Evening Standard" hat West Ham United großes Interesse an einer Verpflichtung des 21-jährigen Maliers.

Die "Hammers" sollen bereits ein Angebot in Höhe von rund acht Millionen Euro an Salzburg übermittelt haben.

Abgang fraglich

Ob Salzburg Yeo aber im Winter ziehen lassen möchte bzw. ob Yeo grundsätzlich Interesse an einem Abgang hat, ist nicht übermittelt.

In der laufenden Saison bringt es der Offensivspieler auf 21 Einsätze, in denen er zwei Tore und drei Vorlagen beisteuerte.