Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Verstärkt sich Borussia Dortmund im Winter mit einem talentierten Offensivspieler?

Oscar Bobb kommt bei Manchester City aktuell nicht an den Offensivstars um Phil Foden und Rayan Cherki vorbei. In der laufenden Saison bringt es der 22-jährige Norweger auf neun Einsätze in der Premier League, in denen er eine Torvorlage beisteuern konnte.

Wie "Sport1" nun berichtet, stehen die "Schwarz-Gelben" und die "Skyblues" kurz vor einer Einigung für eine Leihe bis Saisonende. Der Deal soll zudem eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro beinhalten.

Kettenreaktion?

Man City wird aber erst dann grünes Licht geben, wenn gleichzeitig der Wechsel von Antoine Semenyo zu den "Citizens" in trockenen Tüchern ist.

Semenyo steht aktuell noch bei Ligarivale Bournemouth unter Vertrag, besitzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die die Guardiola-Elf ziehen wird.

Laut übereinstimmender Medienberichte hat sich der 25-jährige Offensivspieler bereits für City entschieden. Gut möglich also, dass in wenigen Tagen beide Deals offiziell gemacht werden.