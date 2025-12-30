Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa im Top-Spiel

Tabellenführer Arsenal hat einen wichtigen Sieg im Top-Spiel der 19. Runde in der Premier League errungen.

Die Gunners fertigen Aston Villa vor heimischem Publikum mit 4:1 ab. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ist es 0:0 gestanden, ein Doppelschlag von Gabriel (48.) und Martin Zubimendi (52.) stellt früh in Hälfte zwei die Weichen für die Gunners auf Sieg.

Danach spielen sich die Gastgeber förmlich in einen Rausch, Leandro Trossard (69.) und Gabriel Jesus (78.) erhöhen auf 4:0. Die Gäste kommen in der Nachspielzeit durch Ollie Watkins zum Ehrentreffer (90+4.). Arsenal fügt Aston Villa damit die erste Niederlage seit Anfang November zu und baut den Vorsprung auf die "Villans" auf sechs Punkte aus.

ManUnited und Chelsea kommen nicht über Remis hinaus

Manchester United muss dagegen einen Dämpfer hinnehmen: Die "Red Devils" kommen zu Hause gegen Schlusslicht Wolverhampton nicht über ein 1:1 hinaus. Joshua Zirkzee hat das Team von Ruben Amorim in der 27. Minute in Führung gebracht, Ladislav Krejci gleicht kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Eckball für die Gäste aus.

In der 90. Minute zappelt die Kugel im Netz der Wanderers, Patrick Dorgu steht dabei jedoch im Abseits. Für Wolverhampton-Coach Rob Edwards ist es der erste Zähler, seit er Mitte November von Vitor Pereira übernommen hat.

Ebenfalls nur ein Remis holt Chelsea. Die Blues gleichen zweimal die Führung der Gäste in einer wilden Anfangsphase aus, müssen sich trotz einer überlegenen zweiten Hälfte aber mit einem 2:2 gegen Bournemouth begnügen.

Newcastle gewinnt mit 3:1 bei Burnley, Everton holt einen 2:0-Auswärtssieg in Nottingham. West Ham und Brighton trennen sich 2:2.