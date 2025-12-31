Rang
Spieler (Alter)
Verein
Einsätze
Scorer (Tore+Vorlagen)
1.
Konrad Laimer (28)
FC Bayern München
59
16 (5+11)
2.
Ercan Kara (29)
SK Rapid
55
9 (8+1)
3.
Christoph Klarer (25)
Birmingham City
54
5 (3+2)
4.
Nicolas Seiwald (24)
RB Leipzig
51
2 (0+2)
5.
Marcel Sabitzer (31)
Borussia Dortmund
50
11 (4+7)
6.
Matthias Seidl (24)
SK Rapid
50
15 (6+9)
7.
Alexander Schlager (31)
Red Bull Salzburg
50
0
8.
Thierno Ballo (23)
FC Millwall
48
16 (7+9)
9.
Christoph Baumgartner (26)
RB Leipzig
47
20 (13+7)
10.
Philipp Lienhart (29)
SC Freiburg
44
0
11.
Patrick Pentz (28)
Bröndby IF
44
0
12.
Niklas Hedl (24)
SK Rapid
44
0
13.
Phillipp Mwene (31)
FSV Mainz 05
43
3 (1+2)
14.
Romano Schmid (26)
Werder Bremen
42
16 (7+9)
15.
Nikolaus Wurmbrand (22)
SK Rapid
43
15 (6+9)
16.
Raul Florucz (24)
Union St. Gilloise
41
24 (15+9)
NEWS
Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025
Diese 16 Österreicher haben im Kalenderjahr 2025 die meisten Einsätze abgespult.
Erhöhte Verletzungsgefahr, kaum Pausen - der volle Terminkalender in den europäischen Top-Ligen sorgt seit Jahren für viel Kritik.
Auch 2025 mussten nicht nur die Österreicher für den Erfolg an ihre Grenzen gehen. Anlässlich des Jahreswechsels wirft LAOLA1 einen Blick auf jene ÖFB-Kicker, die in diesem Jahr am meisten Einsätze vorzuweisen haben.
Dabei wurden alle Pflichtspiele, egal ob Kurzeinsatz oder Startelfeinsatz, inklusive Spiele beim Nationalteam, berücksichtigt.