NEWS

Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025

Diese 16 Österreicher haben im Kalenderjahr 2025 die meisten Einsätze abgespult.

Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erhöhte Verletzungsgefahr, kaum Pausen - der volle Terminkalender in den europäischen Top-Ligen sorgt seit Jahren für viel Kritik.

Auch 2025 mussten nicht nur die Österreicher für den Erfolg an ihre Grenzen gehen. Anlässlich des Jahreswechsels wirft LAOLA1 einen Blick auf jene ÖFB-Kicker, die in diesem Jahr am meisten Einsätze vorzuweisen haben.

Dabei wurden alle Pflichtspiele, egal ob Kurzeinsatz oder Startelfeinsatz, inklusive Spiele beim Nationalteam, berücksichtigt.

Diese 16 Österreicher haben 2025 am meisten gespielt:

Rang

Spieler (Alter)

Verein

Einsätze

Scorer (Tore+Vorlagen)

1.

Konrad Laimer (28)

FC Bayern München

59

16 (5+11)

2.

Ercan Kara (29)

SK Rapid

55

9 (8+1)

3.

Christoph Klarer (25)

Birmingham City

54

5 (3+2)

4.

Nicolas Seiwald (24)

RB Leipzig

51

2 (0+2)

5.

Marcel Sabitzer (31)

Borussia Dortmund

50

11 (4+7)

6.

Matthias Seidl (24)

SK Rapid

50

15 (6+9)

7.

Alexander Schlager (31)

Red Bull Salzburg

50

0

8.

Thierno Ballo (23)

FC Millwall

48

16 (7+9)

9.

Christoph Baumgartner (26)

RB Leipzig

47

20 (13+7)

10.

Philipp Lienhart (29)

SC Freiburg

44

0

11.

Patrick Pentz (28)

Bröndby IF

44

0

12.

Niklas Hedl (24)

SK Rapid

44

0

13.

Phillipp Mwene (31)

FSV Mainz 05

43

3 (1+2)

14.

Romano Schmid (26)

Werder Bremen

42

16 (7+9)

15.

Nikolaus Wurmbrand (22)

SK Rapid

43

15 (6+9)

16.

Raul Florucz (24)

Union St. Gilloise

41

24 (15+9)

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Jürgen Säumel (41)
Peter Stöger (59)

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Deutsche Bundesliga
3
Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Deutsche Bundesliga
Statt Wiedersehen mit Kühbauer: CL-Klub an Ljubicic dran

Statt Wiedersehen mit Kühbauer: CL-Klub an Ljubicic dran

International
16
Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa im Top-Spiel

Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa im Top-Spiel

Premier League
1
Crystal Palace: Rekordtransfer für Glasner

Crystal Palace: Rekordtransfer für Glasner

Premier League
7
Mit 58 noch nicht genug: Ältester Profi wechselt Verein

Mit 58 noch nicht genug: Ältester Profi wechselt Verein

International
2
Düsseldorf will offenbar ÖFB-U21-Teamspieler kaufen

Düsseldorf will offenbar ÖFB-U21-Teamspieler kaufen

International
21
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International ÖFB-Legionäre Konrad Laimer Christoph Baumgartner Romano Schmid Nicolas Seiwald Thierno Ballo Nikolaus Wurmbrand Niklas Hedl Ercan Kara Christoph Klarer Alexander Schlager Marcel Sabitzer Patrick Pentz Phillipp Mwene Philipp Lienhart Raul Florucz LAOLA1+