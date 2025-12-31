Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Die Zeichen zwischen Leon Goretzka und dem FC Bayern München stehen auf Trennung!

Im Sommer 2018 wechselte der mittlerweile 30-jährige Mittelfeldspieler ablösefrei von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister.

In diesen knapp sieben Jahren bringt es der Deutsche auf 287 Spiele, in denen er 46 Tore erzielte und 48 weitere vorbereitete.

Unter Vincent Kompany ist Goretzka aber nicht mehr unumstritten. Zudem ist die Konkurrenz mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic auf der Doppel-6 groß. Weil zudem sein Vertrag im Sommer endet, deutet vieles nun auf einen Abgang hin.

Ablösefrei nach Barcelona?

Wie die spanische "Mundo Deportivo" nun berichtet, soll sich der Mittelfeldspieler dem FC Barcelona angeboten haben. Goretzka habe sich persönlich bei Ex-Coach Hansi Flick gemeldet und diesem seinen Wunsch, nach Barcelona zu wechseln, mitgeteilt.

Laut dem Bericht hängt eine Verpflichtung nun vom Barca-Trainer ab. Hebt Flick den Daumen, könnte der 30-Jährige im Sommer nach Spanien übersiedeln. Lehnt er ab, muss sich Goretzka anderweitig orientieren.

In den letzten Tagen gab es auch Gerüchte über einen Winterwechsel zu Tottenham, laut "Sky" soll daran aber nichts dran sein. Eine mögliche Vertragsverlängerung bei den Bayern ist ebenso nicht in Sicht.